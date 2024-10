Barcelona vyplatila milión eur podvodníkovi, ten sa predstavil ako agent ich superhviezdy (foto)

Španielsky futbalový klub FC Barcelona naletel podvodníkovi, ktorý sa vydával za agenta poľskej hviezdy Roberta Lewandowského.

Ako referuje web sportowefakty.wp.pl s odvolaním sa na španielsku rozhlasovú stanicu Cadena SER, udialo sa to pred dvomi rokmi, keď skúsený kanonier prestupoval do Katalánska z nemeckého Bayernu Mníchov.

Podozrivá transakcia

Na klub sa predvlani v lete nakontaktoval podvodník, ktorý sa predstavil ako Pini Zahavi, pričom e-mailová adresa obsahovala meno tohto slávneho agenta zastúpujúce viaceré hviezdy vrátane Lewandowského.

Správa obsahovala podrobnosti o prestupe a požadovala vyplatenie časti provízie súvisiacej s transferom hráča vo výške milión eur.

Barcelonský klub poslal peniaze na účet, no cyperskej banke sa transakcia zdala podozrivá a prevod zablokovala. Bola to totiž úplne prvá transakcia na tomto účte, vytvorenom pravdepodobne na takýto podvodný účel. Neexistoval zároveň žiadny doklad, ktorý by odôvodňoval prijatie takejto sumy peňazí.

Žiadne konanie

Následne bola banka opakovane kontaktovaná osobou, ktorá chcela tieto prostriedky odblokovať. Klubu sa tento človek dokonca vyhrážal aj rôznymi následkami. Nakoniec bol účet zrušený a Barcelona získala späť celú sumu.

Polícia v tomto prípade nezačala žiadne konanie, pretože nebola doručená žiadna oficiálna sťažnosť. Novinári kontaktovali aj samotného Zahaviho, ale ten tvrdil, že osobu, ktorá sa za neho vydávala, nepozná.

Podrobnosti o bankovom účte údajne obsahovali údaje istého Michaela Gerardusa Hermanusa Demona, ktorý žije v holandskom Arnheme a predtým oznámil, že mu ukradli doklady.

Banka túto verziu popiera a tvrdí, že v jej pobočke nie je možné otvoriť účet pod falošnou identitou.