Barcelona kritizuje výkony rozhodcov, federácii zaslala list

Klub po kontroverznom neuznanom góle v pohári žiada väčšiu transparentnosť a zverejňovanie komunikácie VAR.
Úradujúci španielsky futbalový majster FC Barcelona podal v sobotu oficiálnu sťažnosť na rozhodcovské výkony vedeniu Španielskej futbalovej federácie (RFEF) a jej rozhodcovskej komisii CTA. Klub poukázal na údajné pochybenia v rozhodovaní a vyzval na väčšiu transparentnosť.

Impulzom k listu bola nespokojnosť Barcelony s kontroverzne neuznaným gólom pri štvrtkovej prehre 0:4 v Copa del Rey proti Atléticu Madrid. Katalánsky veľkoklub vo vyhlásení uviedol, že jeho list vyjadruje „hlboké znepokojenie nad opakovanými rozhodnutiami, ktoré považuje za škodlivé a postrádajúce jednotný meter“.

Barcelona zdôraznila „existenciu rozdielnych verdiktov pri skutkovo totožných situáciách“, čo podľa nej vytvára „dvojitý štandard“. Klub zároveň hovorí o „vzore do očí bijúcich rozhodcovských chýb počas celej sezóny“, ktoré ho údajne poškodili a „priamo ovplyvňujú integritu súťaže a prehlbujú rastúcu nedôveru“.

V liste federácii Barcelona vyzýva na jasnejšie kritériá pri využívaní systému VAR, najmä pokiaľ ide o momenty, keď je hlavný rozhodca vyzvaný na preskúmanie situácie pri obrazovke. Zároveň žiada úplné zverejňovanie zvukových záznamov komunikácie VAR.

Sťažnosti na rozhodcov v Španielsku zazneli v tejto sezóne aj z ďalších klubov. Real Madrid v uplynulých dvoch ročníkoch pravidelne kritizoval arbitrov prostredníctvom svojho televízneho kanála a vo februári 2025 po prekvapujúcej prehre s Espanyolom Barcelona zverejnil otvorený list, v ktorom označil španielske rozhodovanie za „zmanipulované“ a „úplne zdiskreditované“.

Barcelona zároveň čelí vyšetrovaniu španielskych orgánov v kauze možnej športovej korupcie po tom, ako v priebehu rokov vyplatila približne sedem miliónov eur bývalému viceprezidentovi rozhodcovskej komisie Josému Maríovi Enríquezovi Negreirovi. Klub akékoľvek pochybenie odmieta.

