Barcelona odštartovala ligovú sezónu remízou na pôde Getafe, bol to najdlhší zápas La Ligy za 15 rokov (video)

Futbalisti španielskeho šampióna FC Barcelona vstúpili do novej sezóny La Ligy 2023/2024 nedeľňajšou bezgólovou remízou na ihrisku madridského tímu Getafe CF.

Vylúčený tréner Xavi

Duel poznačilo viacero kontroverzných momentov, pričom po stretnutí cítili nespravodlivosť predovšetkým hostia „Blaugranas“ krátko pred prestávkou prišli o vylúčeného Raphinhu a v 70. minúte dostal červenú kartu i tréner Xavi Hernández.

Medzitým sa z trávnika po druhej žltej karte porúčal domáci Jaime Mata. „Ak je toto produkt, ktorý chce španielska liga predať, tak je to hanba,“ povedal tréner Barcelony Xavi, ktorý bol vylúčený za to, že sa hádal s rozhodcami pre údajný neodpískaný faul.

Ruka stredopoliara Gaviho

Hostia cítili krivdu aj v samotnom závere stretnutia, keď v 10. minúte nadstaveného času domáci faulovali v šestnástke Ronalda Araúja, ale videoasistent rozhodcu (VAR) odhalil predchádzajúcu ruku barcelonského stredopoliara Gaviho.

Kouč hostí Xavi však tvrdí, že žiadne nedovolené hranie rukou nepostrehol. „Žiadna ruka tam nebola. Povedali, že sa bude brať do úvahy len veľmi jasné hranie rukou, ale to sa nestalo. Bolo to veľmi nespravodlivé,“ dodal 43-ročný rodák z Terrassy.

Jeho náprotivok José Bordalás s názormi Xaviho nesúhlasil. „Nemyslím si, že Xavi robí našej lige týmito výrokmi láskavosť. Našu ligu si musíme chrániť a vôbec tieto názory nezdieľam. Krása futbalu je aj v tom, že malý tím dokáže vziať Barcelone bod. U Xaviho sú tieto reči spôsob, ako ospravedlniť, že nezískali tri body,“ povedal Bordalás.

Zápas Getafe – FC Barcelona bol najdlhším duelom La Ligy minimálne od sezóny 2007/2008. Trval 115 minút a 54 sekúnd, hoci „v čistom“ sa hralo iba 60 minút a 49 sekúnd.