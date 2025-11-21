Záležitosti prokuratúry by sa nemali riešiť na pôde parlamentu, konštatujú prokurátorské rady

Dve prokurátorské rady odmietajú prenášanie vecných a profesionálnych otázok zo strany krajského prokurátora v Žiline Tomáša Balogha na politickú pôdu.
Maroš Žilinka
Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka.
Prokurátorská rada Generálnej prokuratúry SR a prokurátorská rada Krajskej prokuratúry v Bratislave sa ohradzujú voči prejednávaniu rozhodovacích procesov vo veciach služobného pomeru prokurátorov, ako aj voči prejednávaniu postupov prokurátorov v trestných veciach, ktoré nie sú právoplatne skončené na pôde Národnej rady SR, pretože tieto otázky nepodliehajú kontrolnej právomoci parlamentu.

Uvádza sa to v spoločnom stanovisku oboch prokurátorských rád s tým, že negatívne vnímajú snahu o prenášanie vecných a profesionálnych otázok zo strany krajského prokurátora v Žiline Tomáša Balogha na politickú pôdu.

Vyzývajú na dodržiavanie postupov

Pripomínajú pritom, že ešte neboli vyčerpané možnosti rokovania na úrovni Rady prokurátorov SR vo vzťahu k návrhu generálneho prokurátora Maroša Žilinku na odvolanie Balogha, ktoré bolo na jeho vlastnú žiadosť preložené zo dňa 10. novembra na 27. novembra.

„Prokurátorská rada GP SR a prokurátorská rada KP BA v súlade so svojím konzistentne uplatňovaným prístupom vyzýva na zdržanlivosť a dodržiavanie zákonných postupov,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Odvolanie pre nadlimitnú zákazku

Žilinský krajský prokurátor Tomáš Balogh spolu s kolegom Martinom Kováčom adresoval parlamentnému brannobezpečnostnému výboru list, v ktorom obvinil generálnu prokuratúru zo zasahovania do trestných konaní dozorovaných na žilinskej prokuratúre, konkrétne kauzy MH Manažment týkajúcej sa šéfa úradu vlády Juraja Gedru a trestnej veci švagra predsedu vlády Roberta Fica Svetozára Chabadu.

Žilinka v tom však vidí jeho snahu celú vec spolitizovať. „Do žiadnej trestnej veci sme nikdy neintervenovali s pohľadom na meno, osobný status alebo postavenie osoby či obvineného, či podozrivého, alebo poškodeného,“ vyhlásil Žilinka, ktorý Baloga plánuje odvolať v súvislosti s nadlimitnou zákazkou na nábytok v hodnote 150-tisíc eur. Brannobezpečnostný výbor sa má záležitosťou zaoberať v pondelok 24. novembra.

