Back to School — štýlový návrat do školy s JD Sports

Prázdniny sa chýlia ku koncu a september už takmer klope na dvere. Najvyšší čas, aby ste si naplánovali návrat do triednych lavíc a postarali sa o školskú výbavu. Jej skompletizovanie sa môže zdať problematické. Nakoniec nie je to len otázka slávnostného oblečenia na začiatok roka. Najmenší potrebujú neformálne oblečenie, obuvi aj doplnky, ktoré im zaručia pohodlie a dobrý pocit na hodinách, ako aj vo voľnom čase. A keby sa dalo všetko nájsť v jednom obchode? Dá sa! V JD Sports čaká ponuka top značiek, vďaka ktorým bude Back to School vydarený.

Štýlové a pohodlné oblečenie do školy

Kompletizovanie detskej garderóby na nový školský rok sa oplatí začať nájdením ideálneho oblečenia, ktoré si poradí s hodinami v laviciach a na chodbách počas prestávok. Back to School 2023 by sa mal predovšetkým niesť v znamení pohodlia. Pri nákupoch sa preto oplatí nasledovať jeho stopy a siahnuť po voľných praktických strihoch. Rovnako dôležitá je aj otázka materiálov. Najlepšie si poradia prírodné priedušné tkaniny. Mäkkými, príjemnými tkaninami sa to však nekončí, nezabudnite, že čas strávený v škole je to nie je len štúdium, ale aj intenzívna zábava, je preto potrebné siahať po kvalitných trvácnych tkaninách. Nezabudnite na otázku dizajnu – najmenší sa chcú cítiť dobre a vyzerať štýlovo v nosených veciach. Oblečenie do školy dostupné v JD Sports si bez problémov poradí aj s takými výzvami. Čakajú desiatky modelov pre dievčatá a chlapcov, ktoré splnia očakávania detí, ako aj rodičov. Aké oblečenie si vybrať, aby ste sa plne pripravili na Back to School? JD Sports má v zásobe celý školský must have. V šatníku sa určite musia objaviť basic tričká, polo tričká aj longsleevy s logom adidas, Nike či Champion. Okrem bielych, čiernych a sivých modelov je dobré investovať do trička s farebnými potlačami alebo grafickými motívmi, napr. s podobou obľúbených animovaných aj hraných filmov. Počas chladnejších dní bude spoľahlivou voľbou mikina – oversize s pravidelným strihom alebo hoodie. A cestou na hodiny sa zíde aj prechodná či zimná bunda. A čo na spodok? Trefou do čierneho budú teplákové nohavice a joggery s kultovým troma prúžkami alebo symbolom značky Jordan – Jumpmanom. Pre menších milovníkov casualových setov sú skvelou ponukou aj klasické džínsy, chino nohavice či cargo strihy. V dievčenských setoch si poradia aj legíny, ktoré už dávno prestali byť elementom len športových outfitov. Nemôže chýbať miesto ani pre pohodlné teplákové súpravy a úbor na telocvik, čiže set tričko + šortky.

Foto: jdsports.sk

Ideálna obuv do školských chodieb

Ďalším must have sú vhodne zvolené školské topánky. Tie krokom zaručia istotu, pohodlie a zdôraznia individuálny štýl mladého znalca trendov. Na základnej škole, ako aj na gymnáziu si dokonale poradia aj tenisky. V ponuke sa nachádzajú o. i. aj také kultové modely, ako adidas Superstar, Nike Air Max 90 alebo Nike Air Force 1. V trendoch sú stále tzv. ugly shoes, čiže masívne tenisky inšpirované estetikou retro, na ne sa špecializujú hlavne značky Fila a Puma. Milovníci futuristického dizajnu a inovačných riešení si zase zamilujú adidas Ozweego a Nike Air Huarache. Alternatívou sú tenisky do školy. Ľahké, priedušné, nadčasové – už dekády nevychádzajú z módy. Ich výber je obrovský, od nízkych čiernych konštrukcií, cez biele tenisky, po farebné odvážne projekty. Také série, ako Converse All Star, Vans Old Skool, Lacoste Lerond alebo adidas Nizza si podmania srdcia všetkých juniorov. Aj napriek zdaniu tenisky do školy nemusia byť šnurované. Drobcom sa určite zapáčia modely na zips. Mládež zase ocení tenisky do školy typu slip-on.

Foto: jdsports.sk

Ruksak – nenahraditeľný doplnok

Školské tašky sú nepochybne prioritou na nákupnom zozname Back to School. Dôležité je sa rozhodnúť pre model, ktorý zaručí pohodlie aj pri vysokej záťaži a umožní odniesť si všetky nevyhnutné veci. No a musí sa páčiť! Nakoniec, najbližší rok bude stálym elementom outfitov. Našťastie značky sa predbiehajú v ponuke a poskytujú široký výber variantov. Pre milovníkov štýlu sporty budú možnosťou jednoduché minimalistické modely od Under Armour, adidas alebo Nike. Ich monochromatická farba prelomená výrazným logom bude dokonale harmonizovať so školskými setmi. Pozornosť si zaslúžia ruksaky Vans a Herschel, ktoré predstavujú základ doplnkov v streetwearovom duchu. Alebo ponuka od The North Face? Čiže univerzálny ruksak, ktorý si poradí v nielen na hodinách, ale aj pri výletoch do prírody? Značky pamätajú aj na otázku farby. Čakajú ruksaky v tlmených farbách – čiernej, bielej, tmavomodrej a nielen v nich. Značky majú za pásom aj ružové, červené či farebné projekty.

Foto: jdsports.sk

JD Sports je multibrand, ktorý vám pomôže stvoriť perfektný školský look. Vyberajte si spomedzi stoviek modelov shoes & apparel top značiek. S nami sa misia Back to School 2023 určite skončí úspechom!

