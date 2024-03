Babiš označil Šimečku za zeleného šialenca a vyslanca Bruselu, spomenul aj Čaputovú (video)

Predseda hnutia ANO Andrej Babiš v piatok skritizoval premiéra Petra Fialu, že vymenil Slovákov za Ukrajincov a aktivistická zahraničná politika českej vlády zničila Vyšehradskú štvorku (V4).

„Teraz vám poviem prečo sa to všetko deje, viete prečo sa to deje, pretože, títo progresívci teraz chcú a potrebujú. A politici koalície to robia, aby sa nestal prezidentom Peter Pellegrini. O to tu ide, preto tu bol Šimečka a sedel s Pirátmi,“ povedal Babiš v Poslaneckej snemovni.

Lídra Progresívneho Slovenska označil za vyslanca Bruselu a zeleného šialenca. „Tento človek, to sú ako naši Piráti,“ uviedol bývalý český premiér a spomenul aj prezidentku Zuzanu Čaputovú. „Nikdy ma ako premiéra neprijala a ani nenavštívila, chodila sem za ‚pražskou kaviarňou‘ a podporovala Petra Pavla za prezidenta,“ vyjadril sa Babiš a dodal: „Super nie, to je tá politika, takto sa to robí.“

Fiala podľa Babiša „odložil“ Fica dočasne do 6. apríla, kedy sa na Slovensku koná druhé kolo prezidentských volieb. „No a keď bude po voľbách, tak možno pán premiér, svetový štátnik a líder sa uráči a budú hovoriť so slovenskou vládou,“ skritizoval Babiš a označil to za smiešne a trápne.

Do pozornosti dal podľa neho vládnu propagandu. „Už si idú na Twitteri, že musia presadiť na Slovensku toho správneho prezidenta, však sa im to podarilo, úradníčka z Pezinku sa stala hlavou štátu,“ povedal Babiš.