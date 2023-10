Azerbajdžan môže čoskoro napadnúť Arménsko, údajne tvrdí Blinken

Azerbajdžan by mohol čoskoro napadnúť susedné Arménsko. Ako referuje web Politico s odvolaním sa dvoch ľudí oboznámených so situáciou, americký minister zahraničných vecí Antony Blinken to údajne minulý týždeň povedal menšej skupiny zákonodarcov.

Nasmerovanie k zodpovednosti

Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev už skôr vyzval Arménsko, aby pozdĺž svojej južnej hranice otvorilo „koridor“, ktorý by spojil Azerbajdžan s jeho exklávou hraničiacou s Tureckom a Iránom. Alijev pohrozil, že problém vyrieši „silou“.

Podľa spomenutých zdrojov zákonodarcovia začiatkom októbra naliehali na ministerstvo zahraničných vecí, aby zakročilo voči Alijevovi v reakcii na septembrovú inváziu Azerbajdžanu do Náhorného Karabachu.

Blinken odpovedal, že americké ministerstvo zahraničia hľadá spôsoby, ako nasmerovať Azerbajdžan k zodpovednosti a neplánuje pokračovať v poskytovaní vojenskej pomoci Baku.

Vojenská operácia

Dodal, že USA vidia v najbližších týždňoch možnosť invázie Azerbajdžanu do južného Arménska. Blinken však taktiež v rozhovore s demokratickými zákonodarcami vyjadril dôveru súčasným diplomatickým rokovaniam medzi Arménskom a Azerbajdžanom.

V septembri Azerbajdžan znovu získal kontrolu nad separatistickým regiónom Náhorný Karabach v rámci 24-hodinovej vojenskej operácie, ktorá prinútila väčšinu zo 120-tisíc etnických Arménov na tomto území utiecť do Arménska.