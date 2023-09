Náhorný Karabach opustili už takmer všetci obyvatelia, Arménsko prijalo viac ako 100-tisíc utečencov

Takmer všetci etnickí Arméni z Náhorného Karabachu už ušli do Arménska. Tlačová tajomníčka arménskeho premiéra Nazeli Baghdasarjan informovala, že z oblasti po azerbajdžanskej operácii z minulého týždňa prišlo do krajiny 100 417 ľudí. Náhorný Karabach, ktorý je v Azerbajdžane, mal pred začiatkom masového odchodu ľudí okolo 120-tisíc obyvateľov.

Vozidlá stáli v rade

Cez Hakarský most, ktorý spája Náhorný Karabach s Arménskom, podľa Baghdasarjan prešlo celkovo 21 043 vozidiel. Niektoré stáli v rade celé dni, pretože kľukatá horská cesta, ktorá je jedinou cestou do Arménska, bola preplnená.

Arménski utečenci z Náhorného Karabachu prichádzajú do Arménska po minulotýždňovej rýchlej vojenskej operácii Azerbajdžanu, ktorej cieľom bolo úplne získať región späť po troch desaťročiach vlády separatistov.

Azerbajdžan sa so separatistickými úradmi dohodol na zložení zbraní a rozpustení separatistickej vlády, zatiaľ čo on umožní „slobodný, dobrovoľný a nerušený pohyb“ obyvateľov Náhorného Karabachu do Arménska.

Arméni nedôverujú Azerbajdžanu

Odchod viac ako 80 percent obyvateľstva Náhorného Karabachu však vyvoláva otázky o plánoch Azerbajdžanu pre región. Azerbajdžan sa síce zaviazal rešpektovať práva etnických Arménov v regióne, no väčšina z nich sa rozhodla utiecť, pretože neveria, že azerbajdžanské úrady s nimi budú zaobchádzať spravodlivo a humánne alebo im zaručia jazyk, náboženstvo a kultúru.

Arménsky premiér Nikol Pašinjan tvrdí, že exodus etnických Arménov predstavuje „priamy akt etnickej čistky a zbavenie ľudí ich materskej krajiny“.

Azerbajdžanské ministerstvo zahraničných vecí to dôrazne odmietlo s tým, že masová migrácia obyvateľov regiónu bola „ich osobné a individuálne rozhodnutie a nemá nič spoločné s núteným presídľovaním“.