Až 70 % Rusov by podporilo Putinovo rozhodnutie ukončiť vojnu na Ukrajine

Približne 70 % opýtaných Rusov je pripravených podporiť svojho vodcu Vladimira Putina, ak sa rozhodne ukončiť vojnu proti Ukrajine.

Ako referuje web Ukrajinská pravda, vyplýva to z prieskumu Centra Levada medzi ruským obyvateľstvom, ktorý sa uskutočnil v dňoch 19. až 25. októbra.

Uvedený prieskum ukázal, že 70 % respondentov by podporilo Putinovo rozhodnutie, ak by sa rozhodol ukončiť vojnu na Ukrajine. Ak by sa však Putin rozhodol ukončiť vojnu s tým, že okupované územia sa vrátia Ukrajine, jeho kroky by podporilo len 34 % Rusov.

Zároveň si 55 % opýtaných občanov Ruska myslí, že je potrebné zastaviť vojnu a začať mierové rokovania, zatiaľ čo 38 % podporuje pokračovanie bojov.

Do prieskumu sa zapojilo 1 607 Rusov v 137 sídlach Ruska. Prieskum sa uskutočnil metódou osobného rozhovoru. Štatistická chyba nepresahuje 3,4 %.