Avion organizuje obľúbený swap vecí pre deti aj dospelých. Už tento víkend!

A je to tu! Po úspešných swapoch detského oblečenia, hračiek a kníh organizuje Avion aj verziu pre dospelých návštevníkov. Počas celého víkendu 25. – 26. novembra bude v Avione prebiehať swap pre všetkých – deti aj dospelých.

„Ak máte prebytočné oblečenie pre deti a dospelých, prineste ho počas víkendu 25. a 26. novembra 2023 do Komunitného centra na 1. poschodí Avionu. Je to ideálny čas na vyčistenie skríň od nepotrebných vecí,“ hovorí Petra Vojtasová, marketingová manažérka Avionu v Bratislave, a dodáva: „Úspešnosť swapu detského oblečenia, hračiek a kníh, ktorý pravidelne organizujeme od minulého roka, nás veľmi príjemne prekvapila. Preto vychádzame v ústrety aj návštevníkom, ktorí by ocenili aj swap oblečenia pre dospelých. Veríme, že bude pre všetkých užitočný a nájdu si zaujímavé kúsky.“

Počas víkendového swapu pre všetkých v Avione je pre deti prichystaný aj detský kútik.

Ako swap prebieha? Za každý kus oblečenia, hračky, knižky pre deti alebo odevov pre dospelých prinesené na swap dostane zákazník žetón. Ten bude slúžiť ako mena, ktorú môže každý vymeniť za čokoľvek, čo sa mu páči spomedzi ostatných prinesených vecí. Podmienkou je, aby boli prinesené veci čisté a zachovalé, určené pre deti vo veku od 0 do 10 rokov. V prípade oblečenia pre dospelých je veľkosť neobmedzená. Maximálny počet vecí, ktoré môže každý priniesť, je 15 kusov oblečenia, hračiek a kníh pre deti a 15 kusov oblečenia pre dospelého.

V sobotu 25. novembra sa môžu záujemcovia prihlásiť aj na workshop: výrobu prírodných mydiel.

„V Avione prebieha aj dlhodobý vernostný program pre rodičov. Stačí zbierať pečiatky za každú návštevu detských atrakcií v Avione ako Vláčik Lucinka, Klzisko, Buppi či IKEA detský kútik Småland. Za každých 5, 10 alebo 15 nálepiek získavajú rodičia okamžite odmenu v Infostánku v Avione. Pečiatky môžu majitelia kartičky získať aj na swapoch,“ dopĺňa Petra Vojtasová.

Informačný servis