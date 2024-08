Dovozy áut zo zahraničia lámu na Slovensku rekordy. Kúpa ojazdeného auta z cudziny nemusí byť vždy výhodné, upozorňujú experti

Individuálne dovozy áut zo zahraničia na Slovensku lámu rekordy. Počas júla tohto roku bolo na Slovensko spoza hraníc individuálne dovezených najviac osobných automobilov za uplynulých 16 mesiacov, drvivá väčšina z nich bola ojazdených.

Najväčší dovoz je do Bratislavského kraja

Ako vyplýva z oficiálnych štatistík Ministerstva vnútra SR, na ktoré upozornila spoločnosť AURES Holdings, ktorá na Slovensku prevádzkuje sieť autocentier AAA AUTO a Mototechna, spolu ich za minulý mesiac bolo 5 598.

V porovnaní s júlom 2023 je to nárast o 383 vozidiel a s júnom 2024 o 546. Opäť ide predovšetkým o dovoz do Bratislavského kraja, kde ich bolo za minulý mesiac zaznamenaných 1 075. V porovnaní s Banskobystrickým krajom, s 562 dovezenými autami, je to takmer dvojnásobok.

Väčšinou sú to ojazdené autá

Počas celého uplynulého roku sa na Slovensko z cudziny individuálne doviezlo celkovo takmer 62-tisíc osobných automobilov, väčšinou ojazdených.

„Aj napriek tomu, že tu máme vrchol letných prázdnin, kedy veľké množstvo ľudí dovolenkuje a nachádza sa niekde pri mori v zahraničí, individuálne dovozy predovšetkým jazdených vozidiel lámu rekordy. Experti dlhodobo upozorňujú, že pri kúpe ojazdeného auta, obzvlášť pri tom z cudziny, treba postupovať s rozumom a preveriť si o ňom čo najviac informácií. Kúpa a dovoz automobilu spoza hraníc nemusia byť vždy také výhodné a bezproblémové, ako sa zdá na prvý pohľad,“ uviedla spoločná generálna riaditeľka AURES Holdings Karolína Topolová.