Európsky politický poriadok je v ohrození, povedal francúzsky minister zahraničných vecí

Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot povedal, že „európsky politický poriadok je dnes v ohrození“.
„Európska civilizácia nezanikne. Náš politický poriadok však je dnes v ohrození, napriek svojej vzácnej stabilite v nepredvídateľnom svete, napriek svojmu nesmiernemu vedeckému, technologickému, kultúrnemu a finančnému bohatstvu,“ uviedol v piatok šéf francúzskej diplomacie.
V novej Stratégii národnej bezpečnosti USA, ktorú na začiatku decembra minulého roka zverejnil Biely dom, americký prezident Donald Trump označuje Európu za preregulovaný, cenzurujúci kontinent, ktorému chýba „sebavedomie“ a ktorý v dôsledku imigrácie čelí „civilizačnému zániku“.
„Európa nie je na pokraji civilizačného zániku a tí, ktorí to tvrdia, by sa mali skôr obávať o svoj vlastný zánik,“ povedal Jean-Noël Barrot.
Európska únia je však podľa neho „zvonka ohrozovaná protivníkmi, ktorí sa snažia rozviazať putá solidarity, ktoré nás spájajú“ a „zvnútra demokratickou únavou“. Spojené štáty označil za „spojencov, s ktorými nemáme vždy rovnaký pohľad na vec“.
Trump sa vyhrážal ďalším krajinám aj Grónsku, v nariadení vojenskej akcie mu však bráni „vlastná morálka“
„Povedzme si to na rovinu, nič dnes nezaručuje, že o desať rokov bude Európska únia taká, ako ju poznáme dnes,“ konštatoval Jean-Noël Barrot.
„Nová americká administratíva sa po niekoľkých mesiacoch rozhodla, a má na to právo, prehodnotiť vzťahy, ktoré nás spájajú. Máme aj my právo povedať nie historickému spojencovi, akokoľvek blízkemu, ak jeho návrh nie je prijateľný,“ dodal francúzsky minister zahraničných vecí.