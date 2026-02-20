Autobus s turistami sa prepadol pod ľad Bajkalského jazera, sedem ľudí zahynulo

Sedem turistov zahynulo v piatok po tom, čo sa ich autobus prepadol cez ľad na Bajkalskom jazere na Sibíri a potopil sa. Informovali o tom ruské úrady.
Autobus sa prepadol do trhliny v ľade širokej približne tri metre a následne klesol ku dnu, uviedlo regionálne oddelenie ministerstva pre mimoriadne situácie. „Záchranári vykonali prieskum pomocou podvodnej kamery. Boli objavené telá siedmich ľudí,“ uviedli úrady.
Jeden človek prežil
Hoci úrady oficiálne neuviedli štátnu príslušnosť obetí, gubernátor Irkutskej oblasti Igor Kobzev potvrdil, že išlo o cudzincov, pričom dodal, že bol informovaný generálny konzulát Čínskej ľudovej republiky. Médiá uviedli, že turisti boli pravdepodobne čínski občania.
Podľa svedkov sa jednému z turistov podarilo z autobusu uniknúť ešte pred jeho potopením. Vozidlo sa nachádza v hĺbke približne 18 metrov pod hladinou.
Ľadové cesty
Bajkalské jazero, ktoré je najhlbším jazerom na svete, patrí medzi najvýznamnejšie turistické destinácie v Rusku a je obľúbené najmä medzi čínskymi návštevníkmi.
V zimných mesiacoch jeho hladina zamŕza a vytvára ľadové cesty, ktoré úrady monitorujú a povoľujú len pre určité typy vozidiel. Jazda mimo vyznačených trás je oficiálne zakázaná, keďže predstavuje vysoké riziko prepadnutia cez ľad.