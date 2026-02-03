Nehoda autobusu na severovýchode Brazílie si vyžiadala najmenej 15 obetí

Najmenej 15 ľudí vrátane troch detí zahynulo v utorok pri nehode autobusu na severovýchode Brazílie, uviedli štátne úrady vo vyhlásení.
Autobus prevážal približne 60 osôb, ktoré sa zúčastnili na púti, keď sa vo vidieckej časti štátu Alagoas prevrátil.
Strašná nehoda
„Zatiaľ je potvrdených 15 obetí, medzi nimi päť mužov, sedem žien a tri deti,“ uviedli úrady. Preživších z miesta nehody previezli záchranári do regionálnych nemocníc, kde im poskytujú zdravotnú starostlivosť.
Podľa miestnych médií sa autobus vracal z osláv sviatku Panny Márie Candelárskej, náboženského festivalu v susednom štáte Ceará.
Zlé cesty
Dopravné nehody patria v Brazílii dlhodobo medzi vážne spoločenské problémy. K vysokému počtu obetí prispieva zlý technický stav niektorých vozidiel, preťažené a nekvalitné cesty, slabšia kontrola dodržiavania predpisov aj dlhé diaľkové presuny autobusov v odľahlých regiónoch.
Najmä nehody diaľkových autobusov, ktoré často prepravujú desiatky cestujúcich naraz, sa pravidelne končia tragickými následkami.