Auto v Holandsku narazilo do ľudí, deväť ľudí utrpelo zranenia

„Moje myšlienky sú s obeťami a ich rodinami,“ povedal Rob Jetten, ktorý sa má stať budúcim premiérom krajiny.
Deväť ľudí utrpelo zranenia, z toho traja vážne, keď v pondelok auto narazilo do skupiny ľudí v meste Nunspeet v Holandsku, približne 70 kilometrov východne od Amsterdamu.

Polícia na sociálnej sieti X uviedla, že „na prvý pohľad to nevyzerá na úmyselný čin, ale vyšetrovanie naďalej prebieha“.

„Moje myšlienky sú s obeťami a ich rodinami,“ povedal Rob Jetten, ktorý sa má stať budúcim premiérom krajiny.

Zároveň vyjadril „obrovskú vďaku a rešpekt záchranným službám, ktoré robia všetko pre to, aby poskytli čo najlepšiu starostlivosť“.

Príčina incidentu zatiaľ nie je známa a polícia pokračuje vo vyšetrovaní, pričom zatiaľ nevylučuje ani neúmyselný charakter udalosti.

