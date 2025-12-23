Auto v Holandsku narazilo do ľudí, deväť ľudí utrpelo zranenia

Deväť ľudí utrpelo zranenia, z toho traja vážne, keď v pondelok auto narazilo do skupiny ľudí v meste Nunspeet v Holandsku, približne 70 kilometrov východne od Amsterdamu.
Polícia na sociálnej sieti X uviedla, že „na prvý pohľad to nevyzerá na úmyselný čin, ale vyšetrovanie naďalej prebieha“.
„Moje myšlienky sú s obeťami a ich rodinami,“ povedal Rob Jetten, ktorý sa má stať budúcim premiérom krajiny.
Zároveň vyjadril „obrovskú vďaku a rešpekt záchranným službám, ktoré robia všetko pre to, aby poskytli čo najlepšiu starostlivosť“.
Príčina incidentu zatiaľ nie je známa a polícia pokračuje vo vyšetrovaní, pričom zatiaľ nevylučuje ani neúmyselný charakter udalosti.