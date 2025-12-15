Pokračuje súd s mužom, ktorý vrazil autom do oslavujúcich fanúšikov Liverpoolu. Dostať môže až doživotie

Zranil pri tom 134 ľudí vrátane dojčiat a detí, pričom 50 osôb si vyžiadalo hospitalizáciu.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
Britain Soccer Champions League
Fanúšikovia anglického klubu FC Liverpool. Foto: SITA/AP
V pondelok sa postavil pred súd v Londýne bývalý britský vojak Paul Doyle, ktorý v máji vrazil autom do davu fanúšikov FC Liverpoolu počas osláv titulu vo futbalovej Premier League a zranil pri tom viac ako 100 osôb.

Päťdesiatštyriročný Doyle pôvodne popieral obvinenia, no počas novembrovej časti procesu rozplakal a priznal vinu za všetkých 31 trestných činov vrátane úmyselného ublíženia na zdraví, ublíženia s úmyslom, výtržníctva a nebezpečnej jazdy.

Sudca Andrew Menary ho upozornil, aby sa pripravil na „dlhší trest odňatia slobody“. Za najzávažnejšie obvinenia mu hrozí doživotie. Teraz súd rozhoduje o pokračovaní jeho väzby.

Trojciferný počet zranených

Doyle viedol svoje vozidlo Ford Galaxy Titanium v centre Liverpoolu, pričom úmyselne narazil do davu oslavujúcich fanúšikov. Polícia uviedla, že bolo zranených 134 ľudí vrátane dojčiat a detí, pričom 50 z nich si vyžiadalo hospitalizáciu. Akoby zázrakom sa nezranil len šesťmesačný chlapec, ktorého „vyhodilo“ z kočíka.

Polícia rýchlo vylúčila teroristický motív, no okolnosti incidentu zostávajú nejasné. Prokurátorka Sarah Hammondová uviedla, že zábery z bezpečnostných kamier ukazujú, ako Doyle strácal kontrolu, nadával a trúbil na chodcov, pričom namiesto čakania na ich prejdenie ich úmyselne zrazil.

Pomohlo iné vozidlo

Doyle pokračoval v jazde, pričom niektorí ľudia boli zachytení pod vozidlom a museli byť oslobodení. Jeden muž pomohol zastaviť auto tým, že zaradil parkovaciu rýchlosť.

Susedia opisujú Doylea ako rodinného muža, ktorý sa zaujímal o fitnes a v okolí bol obľúbený. Je vlastníkom firmy na výrobu čiapok, na sociálnych sieťach zdieľal obsah o kryptomenách a videohrách.

