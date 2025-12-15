Pokračuje súd s mužom, ktorý vrazil autom do oslavujúcich fanúšikov Liverpoolu. Dostať môže až doživotie

V pondelok sa postavil pred súd v Londýne bývalý britský vojak Paul Doyle, ktorý v máji vrazil autom do davu fanúšikov FC Liverpoolu počas osláv titulu vo futbalovej Premier League a zranil pri tom viac ako 100 osôb.
Doyle priznal vinu za úmyselné narazenie do davu na oslave fanúšikov FC Liverpool
Päťdesiatštyriročný Doyle pôvodne popieral obvinenia, no počas novembrovej časti procesu rozplakal a priznal vinu za všetkých 31 trestných činov vrátane úmyselného ublíženia na zdraví, ublíženia s úmyslom, výtržníctva a nebezpečnej jazdy.
Sudca Andrew Menary ho upozornil, aby sa pripravil na „dlhší trest odňatia slobody“. Za najzávažnejšie obvinenia mu hrozí doživotie. Teraz súd rozhoduje o pokračovaní jeho väzby.
Trojciferný počet zranených
Doyle viedol svoje vozidlo Ford Galaxy Titanium v centre Liverpoolu, pričom úmyselne narazil do davu oslavujúcich fanúšikov. Polícia uviedla, že bolo zranených 134 ľudí vrátane dojčiat a detí, pričom 50 z nich si vyžiadalo hospitalizáciu. Akoby zázrakom sa nezranil len šesťmesačný chlapec, ktorého „vyhodilo“ z kočíka.
Polícia rýchlo vylúčila teroristický motív, no okolnosti incidentu zostávajú nejasné. Prokurátorka Sarah Hammondová uviedla, že zábery z bezpečnostných kamier ukazujú, ako Doyle strácal kontrolu, nadával a trúbil na chodcov, pričom namiesto čakania na ich prejdenie ich úmyselne zrazil.
Pomohlo iné vozidlo
Doyle pokračoval v jazde, pričom niektorí ľudia boli zachytení pod vozidlom a museli byť oslobodení. Jeden muž pomohol zastaviť auto tým, že zaradil parkovaciu rýchlosť.
Susedia opisujú Doylea ako rodinného muža, ktorý sa zaujímal o fitnes a v okolí bol obľúbený. Je vlastníkom firmy na výrobu čiapok, na sociálnych sieťach zdieľal obsah o kryptomenách a videohrách.