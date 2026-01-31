Australian Open má novú šampiónku. Rybakinová vo finále zdolala favorizovanú Sobolenkovú

Kazaška Jelena Rybakinová sa stala víťazkou dramatického finále Australian Open v Melbourne a po Wimbledone 2022 získala svoj druhý grandslamový singlový titul. Päťka „pavúka“ zdolala svetovú aj nasadenú jednotku a Bielorusku Arinu Sobolenkovú 6:4, 4:6, 6:4 , duel trval dve hodiny a osemnásť minút.
Rybakinovej vyšla odveta za finálovú prehru v Melbourne Parku z roku 2023, vtedy ju Sobolenková v súboji o titul zdolala 4:6, 6:3, 6:4. Teraz však ukázala chladnokrvnosť a silu svojho podania.
Po zápase 26-ročná moskovská rodáčka vyjadrila úctu k svojej súperke a zároveň sa poďakovala fanúšikom. Sabalenka prežívala ďalšie sklamanie vo finále veľkej súťaže, hoci minulý rok získala US Open. Vo finále Australian Open štartovala už štvrtý raz po sebe, no titul ostal tentokrát pre ňu nedosiahnuteľný.
„Ťažko sa mi teraz hľadajú slová,“ uviedla Rybakinová a potom sa obrátila na zdolanú súperku so slovami: „Viem, že je to teraz ťažké, ale dúfam, že spolu odohráme ešte veľa finále.“
„Ďakujem veľmi pekne Kazachstanu. Veľmi som cítila podporu z tohto kúta,“ odkázala priaznivcom z Kazachstanu v hľadisku aj doma pri televízoroch.
Finálový zápas bol plný napätia, najmä za nepriaznivého počasia pod strechou. Priniesol množstvo strhujúcich výmen. Rybakinová rýchlo získala prvý set a bol to bol vôbec prvý set, ktorý Sobolenková stratila na tohtoročnej edícii AO.
Bieloruska bola lepšia v druhom sete, no ten rozhodujúci už opäť kontrolovala Rybakinová. Prehrávala v ňom síce 0:3, no otočila na 5:3 a triumf si už nenechala ujsť. V rebríčku WTA sa Rybakinová posunie na 3. pozíciu.