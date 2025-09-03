Atletické MS v Tokiu budú bez dvoch vytrvaleckých hviezd z Ugandy. Čo stojí za ich absenciou?

Dôvodom sú osobné záležitosti, prezident olympijského výboru ubezpečuje fanúšikov o stabilite tímu.
Peter Mráz
Jacob Kiplimo
Vytrvalec z Ugandy Jacob Kiplimo finišoval druhý v cieli Londýnskeho maratónu v máji 2025. Foto: SITA/AP
Elitní ugandskí vytrvalci Jacob Kiplimo a Joshua Cheptegei sa nepredstavia na tohtoročných majstrovstvách sveta v atletike, ktoré sa uskutočnia v Tokiu od 13. do 21. septembra.

Dôvodom ich absencie sú osobné záležitosti, informovala o tom Ugandská atletická federácia.

Dvadsaťštyriročný Kiplimo, držiteľ svetového rekordu v polmaratóne s časom 56:42 min, sa stal prvým človekom, ktorý túto vzdialenosť prebehol pod 57 minút.

O štyri roky starší Cheptegei je dvojnásobný olympijský šampión na 5000 a 10 000 metrov, v marci na maratóne v Tokiu skončil deviaty.

Prezident Ugandského olympijského výboru Don Rukare označil absenciu oboch športovcov za „nešťastnú“, no ubezpečil, že dôvodom sú osobné záležitosti a situácia v tíme je stabilná.

„Konzultujeme ďalší postup, ale nie je dôvod na obavy pre Ugandčanov a športových fanúšikov,“ povedal.

Zoznam atlétov, ktorí budú reprezentovať Ugandu na majstrovstvách sveta, zatiaľ nebol zverejnený.

