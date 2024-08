Cheptegei z Ugandy vstúpil medzi velikánov svetovej atletiky, vytvoril olympijský rekord v behu na 10 000 metrov

Joshua Cheptegei z Ugandy v piatok definitívne vstúpil medzi nesmrteľné postavy svetovej atletiky. Na olympijských hrách 2024 v Paríži získal 27-ročný vytrvalec zlatú medailu v behu na 10 000 m.

Do cieľa prišiel v novom olympijskom rekorde 26:43,14 min, čím prekonal rekord legendárneho Etiópčana Kenenisu Bekeleho, ktorý v Pekingu zabehol 27:01,17. Cheptegei potvrdil, že v metropole Francúzska sa mu darí, veď práve v Paríži vytvoril pred tromi rokmi svetový rekord s hodnotou 26:11,00. Uganďan je tiež trojnásobným majstrom sveta v behu na 10 000 m.

Prvé tri priečky víťazov

„Zlatá medaila na mojej obľúbenej trati mi však v zbierke chýbala. Všetko som však v uplynulých rokoch podriadil tomuto podujatiu a vyšlo to,“ povedal atlét, ktorý sa v mladosti venoval futbalu a skoku do diaľky.

Na stupňoch víťazov ho doplnili strieborný Etiópčan Berihu Aregawi (26:43,44). Bronzový bol Američan Grant Fischer (26:43,46, ktorý v cieli ocenil atmosféru na štadióne.

Druhá zlatá medaila

„Táto disciplína zvyčajne nie je sprevádzaná búrlivou atmosférou v hľadiska, ale dnes to bolo iné. Fanúšikovia boli fantastickí. Víťaza dotlačili k olympijskému rekordu a mňa k skvelému výsledku,“ poznamenal Fischer, ktorý sa stal prvým americkým vytrvalcom na stupni víťazov od roku 2012.

Pre Cheptegeia ide o druhú zlatú medailu spod piatich kruhov. V japonskom Tokiu získal zlato v behu na 5000 m. Mimochodom, aj v tejto disciplíne je aktuálnym držiteľom svetového rekordu.

„Bude to ďalšia možnosť potešiť ugandský ľud. Cítim sa veľmi dobre. Viem, že túžbu byť najlepší majú aj ďalší pretekári, ja som jeden z nich. Budú to určite fantastické preteky,“ povedal Cheptegei k „päťtisícke“, ktorá je na OH v Paríži na programe 10. augusta.