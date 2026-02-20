Atletická paráda! Hodgkinsonová takmer o sekundu vylepšila halový svetový rekord na 800 m - VIDEO

Keely Hodgkinsonová má po olympijskom zlate z Paríža už aj status najrýchlejšej ženy planéty na 800 m. Aj keď zatiaľ iba v halových podmienkach.
Na prestížnom zlatom mítingu World Athletics Indoor Tour vo francúzskom Liévine prekonala svetový rekord na 800 m časom 1:54,87 min.
Predchádzajúci rekordný čas Slovinky Jolandy Čeplakovej vylepšila o 95 stotín sekundy, čo je enormne veľa. Ešte pôsobivejšie vyznieva informácia, že Čeplaková zabehla rekordný čas 3. marca 2002 vo Viedni. V rovnaký deň sa aktuálna rekordérka Hodgkinsonová narodila.
„Je to zábavné. Na tieto preteky som sa tešila niekoľko týždňov. Ďakujem trénerom za súčasnú formu, ale aj divákom za povzbudzovanie. Počula son ich všade naokolo,“ uviedla 23-ročná Hodgkinsonová podľa webu World Athletics.
Halovú sezónu začala minulý víkend výkonom 1:56,33 na halových majstrovstvách Spojeného kráľovstva. V Liévine skončila druhá Švajčiarka Audrey Werrová.
Víťazka Diamantovej ligy 2025 zabehla výkon 1:58,38 min. Tretie miesto si vybojovala strieborná olympijská medailistka Tsige Dugumaová (1:58,83) z Etiópie.
Hodgkinsonovej aktuálny výkon je nielen nový halový svetový rekord. Za jej vonkajším maximom zaostáva o 26 stotín sekundy a najmä je to 15. najlepší čas histórie v kombinácii výkonov v hale a pod holým nebom.