Atentát na Fica má na svedomí nenávisť psychopatov ako Pročka, Matoviča a niektorých novinárov, myslí si Danko

Atentát na predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) je podľa predsedu Slovenskej národnej strany Andreja Danka výsledkom spoločenského konfliktu.

„To musí skončiť,“ zdôraznil Danko s tým, že Fico je človek, ktorého má ľudsky rád, je jeho priateľ, a to aj napriek politickým bojom.

„Nenávisť psychopatov ako Pročka, Matoviča a niektorých novinárov spôsobila v spoločnosti toto napätie. Boli sme v očakávaní, kedy sa niečo takéto stane. Ani v najhoršom sne sme si nemysleli, že také niečo môže byť pravda. Stále verím, že sa to nejako vysvetlí, ale verejne odsudzujem toto grobianstvo v spoločnosti, ktoré muselo vyeskalovať do takejto situácie,“ uviedol Danko s tým, že urobí všetko pre to, aby vyjadril podporu Smeru a Ficovi.