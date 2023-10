Asociácia súčasného divadla oznámila nominácie na ocenenia 26. ročníka Divadelných ocenení sezóny – Dosky 2023. V aktuálnom ročníku za nominácie hlasovalo 40 divadelných kritikov, teoretikov a publicistov. Víťazov ocenenia vyhlásia počas slávnostného ceremoniálu v pondelok 13. novembra v Divadle Pavla Országha Hviezdoslava v Bratislave.

Dosky sú ocenením tvorivých činov v oblasti profesionálneho divadla na Slovensku vo všetkých žánroch, medzi ktoré napr. patrí činoherné divadlo, opera, muzikál či balet. Víťazovi sa ako cena udeľuje doska s postriebreným štítkom. Ocenenie Dosky sa na Slovensku udeľuje už od roku 1996.

Tvorcovia nielen z Bratislavy

„V tomto ročníku môžu Dosku vyhrať nielen tvorcovia z Bratislavy, ale aj z Košíc, Martina, Nitry, Banskej Bystrice či Zvolena. Najlepšie výkony sa nenašli len medzi zriaďovanými divadlami, ale aj na nezávislej scéne. Medzi nominovaným inscenáciami sú nové interpretácie slovenskej klasiky – Kocúrkovo či aktualizované dramatizácie slovenskej prózy – Deti na motívy Timravy,“ informovala garantka ankety Dosky Zuzana Uličianska.

Najviac nominácií, celkom päť, získala už spomínaná inscenácia Kocúrkovo, za ňou sa umiestnila inscenácia Hekuba so štyrmi nomináciami a na treťom mieste s tromi nomináciami skončila inscenácia Deti. Cena Dosky sa od jej založenia udeľuje bez ohľadu na národnosť či štátnu príslušnosť tvorcov.

Mimoriadne počiny

V kategórii Mimoriadny počin v činohernom divadle získali nomináciu Lukáš Brutovský a Miro Dacho za koncept Re: Cyklus, Petra Tejnorová a Marta Ljubková za inscenáciu Sme krajina: Príbeh ľudí, priehrady a času a Marián Amsler za inscenáciu hry Falka Richtera – Nikdy a navždy.

V kategórií Mimoriadny počin v tanečnom divadle bol nominovaný Manuel Ronda za choreografiu inscenácie YOLT – You Only Live Twice, Jiří Bubeníček za choreografiu tanečnej inscenácie podľa románu Franza Kafku – Proces, Robie Legros za námet a choreografiu inscenácie Dear Shelter (Drahý úkryt) a taktiež Jana Tereková za choreografiu projektu Abnormal Repetitive Behaviour.

Do kategórie Mimoriadny počin v hudobnom divadle bola nominovaná inscenácia opery Umberta Giordana – Andrea Chénier, inscenácia opery Karola Szymanowského – Kráľ Roger a aj Ľubica Čekovská za autorstvo opery Impresario Dotcom. Nominácie do kategórie Najlepšia scénická hudba sezóny sú – Róbert Mankovecký za hudbu v inscenácii hry Jána Chalupku – Kocúrkovo, Katarzia za hudbu v inscenácii hry Franza Xavera Kroetza – Koncert na želanie, Kristína Smetanová za hudbu v inscenácii hry Falka Richtera – Nikdy a navždy.

Kostýmy a scénografia sezóny

Kategóriu Najlepší kostým sezóny ovládla Marija Havran za kostýmy v inscenácii hry Mariána Amslera – Zlatá lýra, Bet Moth (Alžbeta Kutliaková) za kostýmy v inscenácii hry Alžbety Vzguly – Toni Wolff zisťuje, že prerobila milióny a Katarína Holková za kostýmy v inscenácii hry Jána Chalupku – Kocúrkovo.

V kategórii Najlepšia scénografia sezóny bol nominovaný Michal Lošonský za scénografiu v inscenácii hry Jána Chalupku – Kocúrkovo, Pavel Borák za scénografiu v inscenácii hry Lukáša Brutovského – Iokasté a Antonín Šilar za scénografiu a svetelný dizajn v inscenácii hry Franza Xavera Kroetza – Koncert na želanie.

Herecké výkony

Svojich nominantov má aj kategória Najlepší mužský herecký výkon sezóny, v ktorej bol nominovaný Marek Geišberg za postavu Agamemnona, achájskeho kráľa v inscenácii hry Mariny Carr – Hekuba, Peter Oszlík za herecký výkon v postave Woyzecka v inscenácii hry Georga Büchnera – Woyzeck a Emil Horváth za postavu Otca v inscenácii hry Floriána Zellera – Otec.

Kategória Najlepší ženský herecký výkon priniesla nomináciu Petry Vajdovej za postavu Lady Macbeth v inscenácii hry Williama Shakespeara – Macbeth, Kamily Magálovej za postavu Kanátovej v inscenácii Deti a Lucie Jaškovej za postavu Hekuby, trójskej kráľovnej v inscenácii hry Mariny Carr – Hekuba.

Najlepšia réžia a inscenácia

V kategórii Najlepšia réžia sezóny bol nominovaný Michal Vajdička za réžiu inscenácie Deti voľne podľa Boženy Slančíkovej Timravy, Rastislav Ballek za réžiu inscenácie hry Jána Chalúpku – Kocúrkovo či Lukáš Brutovský za réžiu inscenácie hry Mariny Carr – Hekuba.

Nominanti boli ohlásení aj v kategórii Najlepšia inscenácia sezóny, do ktorej bola vybraná inscenácia Deti voľne podľa Boženy Slančíkovej Timravy v réžii Michala Vajdičku, inscenácia hry Mariny Carr – Hekuba v réžii Lukáša Brutovského a nakoniec inscenácia hry Jána Chalúpku – Kocúrkovo v réžii Rastislava Balleka.