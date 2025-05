Ani Moskva, ani Kyjev. Hlas-SD si Deň víťazstva pripomenul po svojom a odmieta politické hry – VIDEO

Strana Hlas-SD nejde ani do Moskvy, ani do Kyjeva, štvrtkový deň nie je o zapáčení sa východu alebo západu. Vyhlásil to minister vnútra a predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok s tým, že štvrtkový deň je o uctení si pamiatky všetkých, ktorí položili svoje životy za oslobodenie Slovenska.

Predstavitelia strany Hlas-SD si pripomenuli Deň víťazstva nad fašizmom pri Pamätníku SNP pri Grúni v Novej Bošáci. Predseda Hlasu počas pietneho aktu v Novej Bošáci zdôraznil, že tento deň nemá slúžiť ako nástroj politických hier.

Šutaj Eštok kritizuje politické zneužívanie histórie

„Tento deň, 8. máj, nemá slúžiť na to, aby sme ho politicky zneužívali. Nemá slúžiť na to, aby sme sa my, súčasní politici, zviditeľňovali a vyberali si stranu medzi dvoma znepriatelenými krajinami len preto, aby sme sa zapáčili našim voličom. Tento deň má byť tichou spomienkou na hrdinov, ktorí nám vybojovali našu budúcnosť a vďaka ktorým tu dnes môžeme stáť,“ zdôraznil Šutaj Eštok.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Ako však podotkol, dnes niekto núti vyberať si stranu a názor, ktorým sa treba riadiť. „Vyberať si, s kým hovoriť môžeme a s kým nie,“ doplnil minister. Ako dodal, má pocit, že poučenie sa z minulosti neprišlo. Ľudia sú podľa neho manipulovaní názormi rečníkov na námestiach, ktoré sú plné nenávisti a zloby.

Zneuctenie pamätníka označil za hanebný čin

„Znova sa prekrúca história, popierajú sa fakty a z hrdinov, ktorí položili svoje životy za našu slobodu, sa v mene politických cieľov robia nepriatelia,“ uviedol Šutaj Eštok, ktorý tak súčasne reagoval aj na nedávne poškodenie pamätníka padlých hrdinov v Novej Bošáci. Tento čin bol podľa neho hanebný a bol aj vizitkou časti slovenskej spoločnosti, ktorá je podľa slov ministra zmanipulovaná modernou ideológiou a nepozná, alebo nechce poznať históriu.

„Pochopme konečne, že vojaci a vojačky Červenej armády, armády, ktorá nás oslobodila a v ktorej bojovali ako Rusi, tak aj Ukrajinci a ďalšie národy, nemajú nič spoločné s dnešnou vojnou na Ukrajine. Vandal nezneuctil len pamiatku padlých ruských vojakov, zneuctil pamiatku všetkých, vďaka ktorým tu dnes môže byť, žiť a vyjadrovať svoj názor,“ vyhlásil Šutaj Eštok. Strana Hlas-SD preto apeluje na všetkých občanov, aby nezabudli na odkaz 8. mája.

8. máj má byť mementom pre budúce generácie

„Utrpenie a stratené životy ľudí počas druhej svetovej vojny nech sú pre nás mementom a výstrahou pred tým, kam až môže zájsť ľudská zloba. Hrdinstvo, obeta a láska k vlasti nech je zase odkazom a pripomienkou dnešného dňa aj pre budúce generácie,“ uzavrel Šutaj Eštok.

Európa si dnes pripomína 80. výročie ukončenia druhej svetovej vojny. V hlavnom veliteľstve sovietskych vojsk v nemeckom Karlshorste, predmestí Berlína, 8. mája 1945 podpísali dokument o bezpodmienečnej kapitulácii hitlerovského Nemecka, druhá svetová vojna sa tak v Európe oficiálne skončila.

Keďže v čase, keď dokument vstúpil do platnosti bol v Moskve pre časový posun už nasledujúci deň, v Rusku a niektorých postsovietskych štátoch si koniec bojov na európskom kontinente pripomínajú 9. mája.