Ancelotti avizuje návrat troch zranených opôr do odvety 1/16 finále LM proti ManCity

Do odvetného zápasu šestnásťfinále Ligy majstrov Real Madrid – Manchester City zostáva ešte pár dní, ale tréner „Los Blancos“ Carlo Ancelotti má dobrú správu pre fanúšikov už teraz.

Budúcu stredu by mal mať k dispozícii možno až troch hráčov, ktorí boli doteraz zranení. Ide o obrancov Antonia Rüdigera a Davida Alabu a tiež krídelníka Lucasa Vázqueza. Prvý zápas v Manchestri vyhral Real 3:2.

Návrat do základu?

„Zdravotný stav všetkých troch sa zlepšil. Do pondelka budú trénovať individuálne a potom sa pridajú k tímu. Proti City budú k dispozícii vrátane Vázqueza,“ uviedol Carlo Ancelotti pre španielske médiá a vzápätí doplnil:

„Rüdiger by mal byť v základe, kde vytvorí obranný pár s Aurélienom Tchouaménim. Do základnej jedenástky by sa mal vrátiť aj Vázquez.“

Špecifický prípad je Alaba, ktorý vyše roka pauzoval pre natrhnutý krížny väz v kolene V januári odohral štyri zápasy s menšou porciou minút a privodil si svalové zranenie priťahovača. Teraz by už mal byť v poriadku.

Môžu prísť o 1. miesto

Pred odvetou multimilionárskych tímov v LM čaká na Real ešte sobotný duel v rámci 24. kola La Ligy na trávniku Osasuny Pamplona. V prípade, že nezvíťazí, môže prísť o vedúcu pozíciu v tabuľke na úkor FC Barcelona alebo Atlética Madrid. Mestský rival Atlético zaostáva na druhom mieste o jeden bod a katalánsky gigant na treťom o dva body.

Osasuna je na deviatom mieste tabuľky a v útoku má štvrtého najlepšieho strelca La Ligy, Chorváta Anteho Budimira.

„Je to hráč, ktorý píše históriu nášho klubu, tvrdo pracuje a ak je vo forme, je prakticky nezastaviteľný. Naposledy na Malorke sme získali len 1 bod a teraz chceme proti Realu pridať ďalšie,“ trúfa si tréner Osasuny Vicente Moreno.