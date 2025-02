Hancko sa postaví premožiteľovi Slovana a bývalému spoluhráčovi. Feyenoord s AC Miláno predvedú dychberúci futbal - VIDEO

Play off Ligy majstrov má za sebou prvé štyri duely. Najviac pozornosti pútalo derby ostatných dvoch víťazov tejto súťaže medzi Manchestrom City a Realom Madrid.

Prvý súboj na Etihad Stadium priniesol prekvapivý zvrat v posledných minútach, keď „biely balet“ otočil z 1:2 na 3:2 a do hlavného mesta Španielska si nesie dôležitú výhru. Odveta je na programe 19. februára.

Z slovenského hľadiska bude dôležité meranie síl medzi Feyenoordom Rotterdam a AC Miláno. Zatiaľ čo za prvý menovaný klub hrá občasný kapitán Dávid Hancko, druhý zdolal v ligovej fáze Slovan na Tehelnom poli 3:2.

Cesta Feyenoordu

Holandský tím predvádza v Lige majstrov divoké zápasy plné prekvapení. Najprv začal domácou prehrou s Leverkusenom 0:4, následne vyhral v Girone 3:2 a Lisabone s Benficou 3:1.

Na ikonickom štadióne De Kuip opäť raz zaváhal, keď Feyenoord nestačil na Salzburg 1:3. V Manchestri so City zachraňoval remízu v 89. minúte Hancko, keď dorovnával na konečných 3:3, hoci jeho tím prehrával už rozdiel triedy v 53. minúte.

Až na tretí pokus bodoval tento klub doma naplno, keď zdolal Spartu Prahu 4:2. Následne prišlo obrovské prekvapenie, keď takisto na vlastnom ihrisku zdolal Bayern presvedčivo 3:0. Na ich postupe nezmenila nič ani potupná prehra v Lille 1:6.

Feyenoord skončil v tabuľke na 19. mieste s 13 bodmi. Na priamy postup do osemfinále stratili tri body.

Cesta AC Milána

Taliansky celok takisto začal prehrou. Na San Sire nestačil na víťaza ligovej fázy anglický Liverpool 1:3. V Leverkusene prišla ďalšia prehra 0:1.

Od toho času prišlo päť výhier v rade – 3:1 s Clubom Bruggy aj Realom Madrid, 3:2 so Slovanom Bratislava, 2:1 s Crvenou Zvezdou Belehrad a 1:0 s Gironou.

Prehra v poslednom stretnutí v Záhrebe s Dinamom 1:2 stačila na konečnú 13. priečku, hoci našliapnuté mali „rosseneri“ aj na prvú osmičku. Na tú stratili jediný bod.

Stretli sa iba raz

Hancko cez zimu neputoval do Turína, hoci o jeho služby mal eminentný záujem Juventus. Mimochodom, ten pretrváva a „stará dáma“ je v lete ochotná zaplatiť za jeho služby 22-23 miliónov eur plus bonusy. Klub a hráč už boli predtým dohodnutí na 5-ročnom kontrakte za 2,5 milióna ročne bez bonusov, píše blog webu futbaltour.sk.

Slovenský obranca do Talianska však čoskoro pocestuje. Nie však do Turína, ale Milána, kde bude čeliť so spoluhráčmi AC v snahe prebiť sa do osemfinále Ligy majstrov.

Ešte predtým, už večer od 21.00 h, bude mať do činenia s červeno-čiernymi v domácom prostredí v Rotterdame. Zďaleka to nie je súboj tradičných súperov v európskych pohároch. Jediný raz si totiž skrížili zbrane v roku 1969, v 2. kole Pohára európskych majstrov (predchodca Ligy majstrov).

Vtedy „rossoneri“ svojho súpera nezastavili, v prvom zápase v Rotterdame podľahli 0:2 a domáce víťazstvo 1:0 im nestačilo na postup. Feyenoord však v tom ročníku nezastavil nik, vo finále zdolal glasgowský Celtic 2:1 po predĺžení a zdvihol nad hlavu cennú trofej.

Opora Hancko

Feyenoord sa nikoho nebojí, je schopný všetkého, v jeho zápasoch padá množstvo gólov, a tak sa môžeme tešiť, čo „vyvedie“ proti AC.

Ten zatiaľ v tejto sezóne nežiari, koncom minulého roka sa zbavil portugalského trénera Paula Fonsecu, ktorého vystriedal krajan Sergio Conceicao, ten však toho zatiaľ veľa nestihol zmeniť.

Hancko je lídrom holandského mužstva, oporou, bráni, podporuje útok, centruje, hlavičkuje, strieľa. Odohral plný porciu 720 minút v ôsmich zápasoch aktuálnej sezóny Ligy majstrov, prihrával s úspešnosťou 88,75 percenta, v zápasoch nabehal priemerne 9,5 kilometra.

Presadí sa proti „vlastným“?

Pikantný súboj to bude aj pre 23-ročného mexického kanoniera Santiaga Giméneza, ktorý je stále najlepším strelcom Feyenoordu v aktuálnej sezóne, ale v jeho drese ďalšie nepridá. Góly už bude strieľať v drese AC Miláno a možno nejaký zaznamená aj do siete svojho bývalého klubu.

Svojho bývalého spoluhráča Hancko bránil na každom tréningu, poznajú sa dokonale, píše futbaltour.sk. Teraz sa budú navzájom oberať o každý centimeter priestoru na ihrisku, aby sa jeden alebo druhý dostal do osemfinále milionárskej súťaže.

Giménez dal v 105 zápasoch za holandský veľkoklub 65 gólov a okamžite upútal pozornosť. Nakoniec ho túto zimu zlákalo AC Miláno, kde by mal byť priamou náhradou za Álvara Moratu. Kapitán španielskych majstrov Európy odišiel do tureckého Galatasarayu.

Ikonický štadión

Domovským stánkom Feyenoordu je štadión De Kuip, ktorý postavili ešte v roku 1937 v tvare holandskej vane či misy, v čase hospodárskej krízy – staviteľ Van Eesteren v rámci výstavby ponúkol prácu nezamestnaným stavbárom. Domovom klubu je od roku 1908. Súčasná kapacita je 51 177 miest.

V roku 2002 sa tam hralo finále Pohára UEFA, v ktorom domáci Feyenoord zdolal Borussiu Dortmund 3:2.

Štadión dlhé roky pravidelne hostí holandskú reprezentáciu, prvý medzištátny sa odohral 2. mája 1937, súperom bolo Belgicko. Odohralo sa na ňom viac ako 150 medzinárodných zápasov.

Stánok hostil rekordných 10 finále európskych futbalových súťaží. Hralo sa na ňom aj finále ME 2000, v ktorom vyhralo Francúzsko nad Talianskom 2:1, pripomenul web futbaltour.sk.