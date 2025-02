Skvelý Real Madrid pripravil ManCity trpkú prehru. Guardiola: Pokazili sme si to sami

Ak by sa futbalová Liga majstrov hrala v stredoveku, stredajší šláger medzi Manchestrom City a Realom Madrid by sa dal zhodnotiť aj tak, že „bojovníkom zo Španielska sa po sústavnom búšení nakoniec podarilo vypáliť pevnosť nepriateľa“.

Domáci „Citizens“ v stretnutí dvakrát viedli po zásahoch nórskeho ostrostrelca Erlinga Haalanda, ale ani góly tohto kanoniera nedokázali zakryť do očí bijúce trhliny v tohtosezónnych výkonoch anglického šampióna. Real Madrid, ktorý väčšinu stretnutia zahadzoval šancu za šancou, nakoniec nemusel preklínať svoju koncovku a do šestnásťfinálovej odvety si odviezol cenný triumf 3:2. Server Sofascore zrátal, že ak by obaja súperi premenili všetky veľké šance, tak by Real vyhral 6:2.

ManCity nezvláda koncovky stretnutí

Mužstvo trénera Pepa Guardiolu ešte v 86. minúte viedlo 2:1, ale potom vyrovnal niekdajší hráč ManCity Brahim Díaz a v druhej minúte nadstaveného času rozhodol Jude Bellingham. Predtým v 60. minúte vyrovnal na priebežných 1:1 francúzsky útočník Kylian Mbappé.

Manchester City v ostatných piatich zápasoch LM inkasoval až osemkrát v záverečnej štvrťhodine duelu. „Pravdou je, že nie sme dostatočne stabilní. Stalo sa to už mnohokrát. Pokazili sme si to sami. Asi nie som dosť dobrý na to, aby som dal mužstvu pokoj na zvládnutie takejto situácie,“ vyhlásil domáci kouč Guardiola. ManCity prehral pred vlastným publikom v LM prvýkrát od roku 2018, čo ešte viac skomplikovalo dosiaľ najťažšiu sezónu Guardiolovej trblietavej trénerskej kariéry.

Jeden z najlepších výkonov v sezóne

Oba kluby stoja proti sebe vo vyraďovacej časti Ligy majstrov vo štvrtej sezóne po sebe. Angličania triumfovali v roku 2023, Španieli zasa v rokoch 2022 a 2024. „Bol to trochu zvláštny zápas. Futbal, ktorý sme predvádzali, bol jeden z našich najlepších v sezóne, a neustále sme doťahovali,“ vyhlásil Jude Bellingham, ktorý mal pred rozhodujúcim zásahom dve obrovské príležitosti na skórovanie.

Na rozdiel od ich predchádzajúcich návštev Etihad Stadium, keď dominovalo City, tentoraz bol omnoho lepší Real Madrid. A to ešte pri neúčasti väčšiny obrancov ofenzívnu kvalitu „Citizens“ eliminovalo doslova pozliepané obranné kvarteto Realu, keď na pravej strane hral záložník Federico Valverde a na stopérskom poste nastúpil ďalší stredopoliar Aurélien Tchouaméni s pomerne neskúseným, no suverénne si počínajúcim Raúlom Asenciom, ktorý ešte pred tromi mesiacmi nastupoval za madridské „béčko“.

Obrancovia spolu predtým ani len netrénovali

„Bol to z našej strany veľmi dobrý výkon. Musíme byť spokojní s výsledkom, aj keď sme mali veľa šancí,“ povedal tréner Realu Carlo Ancelotti. „Prehra 1:2 by bola nezaslúžená. Boli sme naozaj nebezpeční, preto naše víťazstvo je úplne zaslúžené. Štyria naši obrancovia, ktorí spolu nikdy predtým nehrali a ani netrénovali, dokázali odohrať výborný duel. Tím fungoval v defenzíve skutočne dobre,“ doplnil taliansky stratég.