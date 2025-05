Amorim má v tom jasno. Manchestru United môže prospieť absencia v pohárovej Európe - VIDEO, FOTO

Portugalský tréner Rúben Amorim z anglického futbalového klubu Manchesteru United vyhlásil, že neúčasť v Lige majstrov môže byť pre jeho mužstvo výhodou pri budovaní nového jadra tímu.

United zažili najhoršiu sezónu od roku 1974, keď v tabuľke Premier League skončili na 15. mieste a vo finále Európskej ligy podľahli Tottenhamu Hotspur 0:1, čím prišli o šancu na návrat do najprestížnejšej európskej súťaže.

„Musím povedať, že pre nás môže byť neúčasť v Lige majstrov výhodou. Môžeme sa lepšie pripraviť na zápasy a vybudovať jadro, ktoré potrebujeme do budúcnosti. Myslím si, že je to pre nás dobré, môžeme využiť to, že nebudeme mať európske zápasy,“ uviedol Amorim na tlačovej konferencii v malajzijskej metropole Kuala Lumpur.

Amorim, ktorý počas sezóny nahradil na poste hlavného kouča Holanďana Erika ten Haga, čelí náročnej úlohe priviesť „Red Devils“ späť medzi elitu, pričom klub má obmedzené možnosti na prestupy.

„Cieľom je teraz vyhrať prvý zápas. Máme pred sebou veľa práce počas tohto leta, musíme pripraviť tím. Keď ste Manchester United, ľudia očakávajú, že budete na vrchole. Ale musíme chápať kontext. Nechcem, aby tím myslel na veľké ciele, len na malé – vyhrať prvý zápas, potom druhý,“ prezradil.

United po sezóne čakajú prípravné zápasy v Malajzii a Hongkongu, ktoré by podľa BBC mali klubu priniesť približne 10 miliónov dolárov.

Stredopoliar Mason Mount vyjadril radosť z príchodu do Kuala Lumpuru: „Keď sme vystúpili z lietadla, čakali nás stovky fanúšikov. Sme radi, že sme tu a tešíme sa na najbližší zápas.“

V Kuala Lumpure sa tento týždeň očakávajú teploty do 37 stupňov Celzia a na deň zápasu na štadióne Bukit Jalil s kapacitou 84-tisíc divákov sú predpovedané búrky.