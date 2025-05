Ruben Amorim sa ospravedlnil za nevydarenú sezónu. Fanúšikov Manchestru United ubezpečil, že budúcnosť bude pozitívna

Manažér anglického veľkoklubu Manchesteru United, Ruben Amorim, sa po víťazstve 2:0 nad Aston Villou v záverečnom 38. kole Premier League ospravedlnil fanúšikom za neúspešný ročník 2024/25. „Červení diabli“ skončili na 15. mieste, čo predstavuje najhoršie umiestnenie v najvyššej súťaži na ostrovoch od sezóny 1973/74 .

Amorim vo svojom prejave pred fanúšikmi na štadión Old Trafford vyjadril sklamanie z priebehu sezóny a poďakoval priaznivcom za ich podporu: „Predovšetkým sa chcem ospravedlniť za túto sezónu. Viem, že ste veľmi sklamaní zo mňa aj z tímu. Ďakujem vám za podporu počas celej sezóny. Viem, že to bolo veľmi ťažké v mnohých zápasoch,“ povedal portugalský stratég, ktorý zasadol na lavičku United v novembri minulého roka.

Sezóna bola poznačená sériou neúspechov, vrátane rekordných 9 domácich prehier v lige a 17 celkových prehier. United zaznamenali len 11 víťazstiev, pričom strelili 44 gólov a inkasovali až 54. Nevyužili ani šancu na kvalifikovanie sa do Ligy majstrov. Vo finále Európskej ligy totiž podľahli londýnskemu Tottenhamu Hotspur 0:1.

20 – Manchester United have suffered their 20th defeat in all competitions this season; their most in a campaign since losing 22 in 1973-74, when they were relegated from the top-flight. Humbling. #UELfinal pic.twitter.com/akdascZdNU

— OptaJoe (@OptaJoe) May 21, 2025