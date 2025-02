Ťažko skúšaná Vlhová bude bojovať a pokúsi sa o ďalšiu medailu na ZOH 2026 v Taliansku

Už nejaký čas je jasné, že vrchol aktuálnej sezóny alpských lyžiarov – majstrovstvá sveta v rakúskom Saalbachu – budú bez slovenskej hviezdy zasnežených svahov Petry Vlhovej.

V čase, keď do slávnostného otvorenia šampionátu zostáva necelých 24 hodín, sa Vlhová pripravuje v domácich podmienkach zmierená s tým, že boľavé koleno ju pripravilo možno aj o celú jednu sezónu. Alebo to ešte v závere súťažnej zimy predsa len skúsi?

Nečakala takú dlhú pauzu

„Zatiaľ to nie je stopercentné a nie je to ani na to, aby som stála na štarte pretekov. Samozrejme, robíme všetko pre to a najmä ja, aby som sa tam dokázala vrátiť. Všeobecne sa mám dobre. Som doma a snažím sa fungovať,“ uviedla Petra Vlhová v rozhovore pre rozhlasovú sekciu STVR, z ktorej citoval denník Šport.

„Absolútne som to nečakala, že ma čaká ročná pauza. Bola som najväčší optimista. Musím sa však riadiť tým, čo cítim – stále nedokážem predvádzať vrcholový výkon. Rok ubehol, je to dlhý čas, ale snažím sa bojovať a najmä byť pozitívna,“ dodala.

50 na 50

Po majstrovstvách sveta v Saalbachu majú ženy vo Svetovom pohári na programe ešte tri slalomy a štyri obrovské slalomy vrátane finálových pretekov v americkom Sun Valley. Tie však vzhľadom na celosezónnu absenciu pre 29-ročnú Slovenku neprichádzajú do úvahy, Pretým v Sestriere alebo Aare by to však mohla vyskúšať alebo aj nie.

„Vidím to tak 50 na 50. V tejto sezóne sú majstrovstvá sveta, na ktoré nejdem a potom už je len pár pretekov, pri ktorých je veľmi otázne, či to vôbec stihnem. Uvidíme. Je to ešte otvorené.“

Chce zabojovať o medailu

Napriek súčasným nejasnostiam Vlhová si je jednou vecou istá. Vo februári 2026 chce v Cortine d´Ampezzo obhajovať olympijské zlato v slalome z Pekingu 2022 a zároveň bojovať o dobrý výsledok.

„Vnímam, že tri roky ubehli ako voda a ide to naozaj rýchlo. Je to môj najbližší cieľ, dostať sa na ZOH v najlepšej forme, budem obhajovať zlato. Chcem predviesť čo najlepší výkon a pokúsiť sa možno o ďalší kov,“ vyhlásila Petra Vlhová a ešte dodala:

„Viem, že na mňa čaká tvrdá práca. Jedna časť je dostať sa späť na lyže a druhá bude dostať sa do formy. Rok som mimo a vrátiť sa do najlepšej formy bude ťažké. Verím si, že to dokážem. Bude to veľmi náročné, ale som bojovníčka.“