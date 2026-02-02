Americký výrobný sektor v januári rástol prvý raz po roku. Hlavným ťahúňom boli nové objednávky

Aktivita amerického výrobného sektora vrástla v januári prvýkrát po 12 mesiacoch, ukázali výsledky prieskumu, ktoré americký inštitút riadenia zásob ISM zverejnil v pondelok.
Index priemyselnej aktivity ISM dosiahol minulý mesiac 52,6 percenta, čo je o 4,7 bodu viac než v decembri. Ide o prvé prekročenie 50-percentnej hranice, ktorá oddeľuje rast od poklesu, od februára 2025.
K zlepšeniu prispeli najmä nové objednávky, ktoré zaznamenali rast prvýkrát od augusta, a index produkcie, ktorý bol najvyšší od februára 2022, uviedol inštitút.
„Hoci ide o pozitívne signály na začiatku roka, treba ich vnímať s rezervou, keďže január je tradične mesiacom dopĺňania zásob po sviatkoch,“ uviedla Susan Spenceová z ISM.
Rozsiahle clá, ktoré prezidentDonald Trump zaviedol minulý rok, síce okamžite nevyvolali prudký rast inflácie, no výrazne posilnili neistotu v podnikateľskom prostredí. Firmy sa snažili vyhnúť prudkému zdraženiu dovozov, čo narušilo dodávateľské reťazce.
Miera nezamestnanosti sa v poslednom období stabilizovala, no mnohé podniky uvádzajú, že pre výkyvy v ekonomickom prostredí pozastavili expanzné plány.