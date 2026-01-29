Prísnejšia kontrola sociálnych sietí zahraničných návštevníkov môže USA pripraviť o takmer 16 miliárd dolárov

Plán americkej administratívy sprísniť kontrolu sociálnych sietí zahraničných cestujúcich prichádzajúcich do USA môže tento rok znížiť príjmy z turistického ruchu až o 15,7 miliardy dolárov, upozornila vo štvrtok Svetová rada pre cestovanie a turizmus(WTTC).
Prieskum medzi potenciálnymi návštevníkmi z krajín oslobodených od vízovej povinnosti ukázal, že 34 percent by bolo „o niečo alebo oveľa menej naklonených“ návšteve USA v najbližších dvoch až troch rokoch, ak sa zavedú nové pravidlá. Podľa WTTC by to mohlo znamenať o 4,7 milióna menej príchodov – pokles o 24 percent oproti priemeru – a ohroziť 157‑tisíc pracovných miest v americkom cestovnom ruchu.
Menej atraktívne
Návrh, ktorý USA predstavili minulý december, sa týka bezvízových návštevníkov zo 42 krajín vrátane krajín Európskej únie, Austrálie či Japonska, ktorí v súčasnosti potrebujú len elektronickú autorizáciu ESTA. Po novom by pri jej vypĺňaní museli povinne uvádzať aj históriu používania sociálnych sietí za posledných päť rokov a ďalšie citlivé údaje vrátane telefónnych čísiel, emailových adries, osobných údajov svojich rodinných príslušníkov či biometrické údaje.
WTTC uviedla, že podľa väčšiny respondentov by sa vďaka týmto požiadavkám USA stali „menej prívetivými a menej atraktívnymi“ tak pre bežných turistov, ako aj pre tých, ktorí do Spojených štátov prichádzajú pracovne.
Ohrozené pracovné miesta
„Bezpečnosť je dôležitá, no plánované zmeny poškodia tvorbu pracovných miest,“ varovala prezidentka WTTC Gloria Guevarová. Rada už vlani upozornila, že protiimigračné zásahy administratívy prezidentaDonalda Trumpa by mohli v roku 2025 spôsobiť stratu 12,5 miliardy dolárov z príjmov zahraničného turizmu.
Príspevok cestovného ruchu do americkej ekonomiky v roku 2024 predstavoval 2,6 bilióna dolárov, pričom turistický sektor vytvoril viac ako 20 miliónov pracovných miest a na daniach priniesol viac než 585 miliárd dolárov.