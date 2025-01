Šramková po Australian Open: Už ma budú čakať iba ťažké žreby na veľkých turnajoch

Dva dni a je po všetkom. Slovenská tenistka Rebecca Šramková sa vo štvrtok 16. januára rozlúčila s Australian Open prehrou v 2. kole dvojhry a o deň neskôr nepostúpila ani vo štvorhre.

Spoločne s Bulharkou Viktorijou Tomovovou v 2. kole nestačili na rusko-španielsky pár Kamilla Rachimovová, Sara Sorribesová Tormová a podľahli za 82 minút 1:6, 5:7.

Nezvládnutý záver

Po jednoznačne prehratom prvom sete viedli Šramková a Tomovová v tom druhom 3:1 aj 5:3, ale náskok jedného brejku neudržali. Neskôr v desiatom geme si Tomovová neudržala podanie a súperky vyrovnali na 5:5.

Následne Rachimovová zvládla svoj servis, ale Šramková pod tlakom za stavu 5:6 na podaní zaváhala. Ich súperky premenili prvý mečbal víťazným úderom z forhendu.

„Súperky možno trochu lepšie servovali a my zasa horšie returnovali. Bolo tam, bohužiaľ, viacero momentov, keď ony triafali čiary napríklad za stavu 5:3 pre nás aj 5:6 v druhom sete. Ten záver bol skôr taký ´bad luck´, čiže smola z našej strany,“ uviedla Rebecca Šramková z Melbourne Parku vo vysielaní Rádia Slovensko.

Výborná skúsenosť

Pre denník Šport sa slovenská ženská jednotka a hráčka prvej päťdesiatky rebríčka WTA vrátila aj k hladkej prehre s poľskou favoritkou Igou Swiatekovou v 2. kole dvojhry, 0:6, 2:6.

„Bola to výborná skúsenosť a viem, že nabudúce už budem nastupovať do takej veľkej arény inak. Dostala som veľmi silnú súperku, ktorá ukázala, prečo je svetová dvojka. Štadión mi pripravil pekné ovácie postojačky, keď som získala svoj prvý gem za stavu 0:6, 0:1. Pozrela som sa do trénerskej lóže a dala radostne najavo, že mám gem,“ uviedla Šramková.

Viac ťažkých zápasov

Na margo prípravy na náročnú sezónu, ktorá na ňu čaká a najbližšiemu programu po príchode na Slovensko, dodala:

„Potrebujem viac takýchto zápasov ako proti Swiatekovej a zlepšiť sa vo všetkých smeroch. V tejto sezóne ma totiž už budú čakať oveľa ťažšie súperky, ťažké žreby na veľkých turnajoch. Potrebujem zápasovú pohodu, nejaké víťazstvá a zdvihnúť si sebavedomie. Po Australian Open budem trénovať v Bratislave v hale, lebo ma bude čakať veľký turnaj v Linzi. Potom vycestujem do Dauhy a Dubaja. V Dauhe som zatiaľ štvrtá pod čiarou, pretože z prvých 40 hráčok rebríčka sa tam prihlásilo všetkých 40, a možno sa znovu nevyhnem kvalifikácii.“