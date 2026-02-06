Americké sily zabili pri útoku na loď vo východnom Pacifiku dvoch údajných pašerákov drog

Americká ozbrojené sily vo štvrtok oznámili, že pri útoku na loď vo východnom Tichom oceáne zabili dvoch údajných pašerákov drog. Podľa velenia ide o súčasť pokračujúceho ťaženia Washingtonu proti pašovaniu omamných látok, v rámci ktorého si už zásahy vyžiadali najmenej 128 obetí.
Južné velenie ozbrojených síl USA uviedlo, že spravodajské informácie potvrdili, že plavidlo sa pohybovalo po známych trasách pašerákov drog vo východnom Pacifiku a bolo zapojené do nelegálnych aktivít. Zároveň dodalo, že počas operácie nebol zranený žiadny americký vojak.
Trumpovi narkoteroristi
Administratíva prezidenta Donalda Trumpa začala od začiatku septembra cieliť na lode podozrivé z pašovania drog a tvrdí, že Spojené štáty sú fakticky vo vojne s takzvanými „narkoteroristami“, ktorí podľa nej operujú najmä z Venezuely.
Washington však neposkytol jednoznačné dôkazy o tom, že napadnuté plavidlá skutočne prevážajú drogy. To vyvolalo ostrú diskusiu o zákonnosti týchto operácií, ktoré sa z Karibiku rozšírili aj do oblasti Pacifiku.
Prvá žaloba
Koncom januára americká armáda uskutočnila podobný útok vo východnom Pacifiku, pri ktorom tiež zahynuli dvaja údajní pašeráci. Minulý týždeň príbuzní dvoch mužov z Trinidadu, ktorí prišli o život pri minuloročnom zásahu proti lodi označenej za drogovú, podali na vládu USA žalobu pre neoprávnené usmrtenie.
Ide o prvý takýto prípad namierený proti Trumpovej administratíve v súvislosti s raketovými útokmi v Karibiku a vo východnom Pacifiku.