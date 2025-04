Ako svet reagoval na Trumpove clá

Peking vyhlásil, že „dôrazne nesúhlasí“ s novými clami na svoj export do USA a prisľúbil „protiopatrenia na ochranu svojich práv a záujmov“. Trumpova administratíva uvalila na čínske tovary clá na úrovni 34 percent.

Japonský minister obchodu Jódži Muto označil 24-percentné clá na japonský export do USA za „mimoriadne poľutovaniahodné“ pričom „znovu som dôrazne vyzval (Washington), aby ich voči Japonsku neuplatňoval“.

Generálny riaditeľ Federácie indických exportných organizácií Ajay Sahai pre agentúru AFP uviedol, že clá „poškodia dopyt“ po indických výrobkoch. „Clá uvalené na Indiu sú rozhodne vysoké a vyššie, ako sa očakávalo,“ dodal.

Britský minister obchodu Jonathan Reynolds povedal, že Spojené kráľovstvo „zostáva pokojné a odhodlané“ uzavrieť obchodnú dohodu so Spojenými štátmi, ktorá by pomohla „zmierniť“ 10-percentné clá uvalené na britský vývoz do USA. Kanadský premiér Mark Carney varoval, že clá „zásadne zmenia globálny obchodný systém“.