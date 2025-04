Šefčovič bude v piatok rokovať s Američanmi o zavedených clách

Slovenský eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič bude v piatok rokovať s Američanmi ohľadne neodôvodnených ciel, ktorých zavedenie v stredu večer oznámil americký prezident Donald Trump. Zdôraznil, že Európa bude vždy presadzovať a brániť svoje záujmy.

„Pri našej reakcii budeme konať pokojne, starostlivo a jednotne, pričom si necháme dostatočný čas na rozhovory. Ale nebudeme nečinne stáť, ak sa nám nepodarí dosiahnuť férovú dohodu. Zajtra sa porozprávam so svojimi americkými kolegami,“ uviedol Šefčovič v príspevku na platforme X.

Trump v stredu večer európskeho času oznámil, že podpísal uplatnenie „recipročných ciel voči krajinám po celom svete“. Na import z Číny uvalil 34-percentné a na dovoz z Európskej únie 20-percentné clá. Import japonských tovarov bude zaťažený 24-percentným clom a dovoz z Indie clom 26 percent.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová konštatovala, že nové clá poškodia spotrebiteľov na celom svete. Vyjadrila však presvedčenie, že „Európa má všetko, čo potrebuje, aby prekonala túto búrku“ a povedala, že EÚ bude s Američanmi rokovať.

„Existuje alternatívna cesta. Ešte nie je neskoro riešiť obavy prostredníctvom rokovaní. To je dôvod, prečo náš komisár pre obchod Maroš Šefčovič neustále spolupracuje so svojimi americkými kolegami,“ poznamenala Von der Leyenová.

Unjustified tariffs inevitably backfire.

We’ll act in a calm, carefully phased, unified way, as we calibrate our response, while allowing adequate time for talks. But we won’t stand idly by, should we be unable to reach a fair deal.

I’ll speak to my U.S. counterparts tomorrow. pic.twitter.com/tA9l40wvRE

— Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) April 3, 2025