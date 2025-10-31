Americké akciové trhy klesli

Americké akciové trhy vo štvrtok klesli. Prezidenti USA a Číny Donald Trump a Si Ťin-pching sa síce dohodli na upokojení obchodnej vojny medzi oboma krajinami, ale dohodu zatiaľ nepodpísali. To znamená „pokračujúcu neistotu ako sa americko-čínske obchodné vzťahy budú vyvíjať,“ povedal analytik Briefing.com Patrick O’Hare.
Priemyselný index Dow Jones sa oslabil o 0,2 percenta na 47 522,12 bodu, index S&P 500 si pohoršil o 1 percento na 6 822,34 bodu a technologický Nasdaq klesolo 1,6 percenta na 23 581,14 bodu.
Ázijské akciové trhy sa v piatok vyvíjali zmiešane. Hlavný japonský index Nikkei 225 stúpol o 2,12 percenta na 52 411,34 bodu, ale index hongkonskej burzy Hang Seng sa oslabil o 1,24 percenta na 25 956,24 bodu a čínsky akciový index Shanghai Composite klesol o 0,81 percenta na 3 954,79 bodu.