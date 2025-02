Americké aj ázijské trhy uzavreli zmiešane

Americký akciový trh vo štvrtok uzavrel zmiešane, keďže trhy vyhodnocovali sériu správ o firemných ziskoch, ktoré boli pozitívne aj negatívne. Investori zároveň čakajú na správu o januárovom vývoji amerického trhu práce. Ak by údaje boli horšie, ako sa prognózuje, podporilo by to nádeje na zníženie úrokových sadzieb.

Akciový trh zostáva znepokojený obchodnou politikou prezidenta Donalda Trumpa, ale jeho doterajšie kroky neboli až také razantné, ako sa obchodníci obávali, uviedol Adam Sarhan zo spoločnosti 50 Park Investments.

Priemyselný index Dow Jones si pohoršil o 0,3 percenta na 44 747,63 bodu, ale index S&P 500 stúpol o 0,4 percenta na 6 083,57 bodu. Technologický Nasdaq si pripísal 0,5 percenta a uzavrel na úrovni 19 791,99 bodu.

Vývoj na ázijských akciových trhoch bol tiež zmiešaný. Hlavný japonský index Nikkei 225 v piatok klesol o 0,7 percenta na 38 787,02 bodu. Index hongkonskej burzy Hang Seng však vzrástol o 1,2 percenta na 21 133,54 bodu a čínsky index Shanghai Composite stúpol o 1,0 percenta na 3 303,67 bodu.