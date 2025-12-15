Americká speváčka Mariah Careyová otvorí budúcoročnú zimnú olympiádu v Taliansku

APTOPIX Greece Olympics Milan Cortina Flame Lighting
Veľkňažka Mária Mina (vľavo) zapaľuje pochodeň z olympijského ohňa počas ceremoniálu pri príležitosti zapálenia plameňa pre zimné olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine v Archeologickom múzeu v Olympii. Grécko, 26. novembra 2025. Foto: archívne, AP Photo/Thanassis Stavrakis
Americká popová hviezda Mariah Careyová vystúpi na otváracom ceremoniáli zimných olympijských hier v Miláne 6. februára, oznámili v pondelok organizátori.

Careyová, jedna z najpredávanejších interpretiek na svete, je prvým medzinárodným hosťom, ktorého účasť na slávnostnom ceremoniáli na milánskom štadióne San Siro bola oficiálne potvrdená.

Organizátori vo vyhlásení uviedli, že jej hudba je „schopná prekračovať generácie a kultúry“ a odráža emóciu a atmosféru podujatia.

Olympijská pochodeň v týchto dňoch putuje naprieč Talianskom pred začiatkom hier, ktoré sa uskutočnia od 6. do 22. februára v severnom Taliansku.

Paralympijské zimné hry sa budú následne konať od 6. do 15. marca.

