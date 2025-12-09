Americká bezpečnostná stratégia 2025: Pre Slovensko nie hrozba, ale budíček – a vlastne celkom dobrá správa - KOMENTÁR

Pred pár dňami Biely dom zverejnil novú Národnú bezpečnostnú stratégiu USA na rok 2025. Má iba 33 strán a skutočne môže pôsobiť ako studená sprcha pre naivných. Trumpova administratíva v nej hovorí úplne otvorene: „America First znamená koniec éry, keď Amerika platila za bezpečnosť celého sveta. Kto chce našu ochranu, musí si ju zaslúžiť.“

A tu prichádza prekvapenie – Slovensko v tomto dokumente vôbec nevyzerá zle.

Naopak. Strategický dokument Slovensko jasne radí medzi „zdravé národy“ strednej a východnej Európy, s ktorými chcú Američania naďalej rozvíjať spoluprácu a vzťahy vrátane obchodu so zbraňami, spoločných vojenských cvičení, atď. Kým niektoré západoeurópske veľmoci dostávajú od Washingtonu tvrdú kritiku za „freeloaderstvo“, my sme spolu s Poľskom, pobaltskými štátmi či Maďarskom zaradení do kategórie spoľahlivých partnerov. To nie je drobnosť – to je veľký kompliment. Čo to znamená pre nás v praxi?

1. Musíme výrazne pridať na obrane

Dnes dávame na armádu okolo 2 % HDP. Američania očakávajú, že spojenci postupne pôjdu až na 5 % do roku 2035. Pre Slovensko je reálny a zodpovedný cieľ dostať sa v horizonte piatich rokov aspoň na 3–3,5 %. Nie je to príjemné, ale je to investícia do vlastnej bezpečnosti. Strategický dokument je v tomto nekompromisný: kto nebude plniť, nemusí sa automaticky spoliehať na plnú ochranu podľa článku 5.

2. Američania sa nesťahujú, len menia úlohu

Chcú, aby sme my Európania prevzali hlavnú zodpovednosť za konvenčnú obranu nášho kontinentu. Oni si sa sústredia na jadrový dáždnik a predovšetkým na Čínu a Indo-Pacifik. Pre nás to znamená príležitosť: silnejšia regionálna spolupráca s Poľskom, Českom či Maďarskom a moderná armáda, ktorá nebude existovať len na papieri.

3. Koniec nekonečnej vojny na Ukrajine

Strategický text jasne hovorí o „rýchlom diplomatickom riešení“, nie o desaťročiach vyčerpávajúcich bojov. Pre nás je to najlepšia možná správa – čím skôr mier za východnou hranicou, tým skôr vyššia stabilita, nižšie ceny energií a menej tlaku na hranice.

4. Podpora suverenity a zdravého rozumu

Amerika otvorene deklaruje, že bude stáť pri tých európskych vládach, ktoré chránia národnú identitu, odmietajú nekontrolovanú migráciu a bránia slobodu slova. Pre väčšinu Slovákov to znie ako potvrdenie toho, čo si myslia už roky.

Záver je jednoduchý: táto stratégia nie je list na rozlúčku s Európou ani so Slovenskom, ale je to výzva k dospelosti. Ak zareagujeme rozumne – zvýšime obranné výdavky, zmodernizujeme armádu aj cez vlastný priemysel a budeme pokračovať v korektnej a vzájomne výhodnej spolupráci s USA – zostaneme medzi „preferovanými“ spojencami. A v chaotickom svete roku 2025 a ďalších nasledujúcich rokov je to obrovská výhoda, ktorú si nemôžeme dovoliť prepásť.

Novej americkej bezpečnostnej stratégie sa netreba obávať. Stačí trocha sebaúcty, jasný plán a ochota konať. Potom sa z amerického „America First“ naozaj môže stať aj naše Slovensko skutočne bezpečným Slovenskom. A to už stojí za to.

