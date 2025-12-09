Americká bezpečnostná stratégia 2025: Pre Slovensko nie hrozba, ale budíček – a vlastne celkom dobrá správa - KOMENTÁR

Pred pár dňami Biely dom zverejnil novú Národnú bezpečnostnú stratégiu USA na rok 2025. Má iba 33 strán a skutočne môže pôsobiť ako studená sprcha pre naivných. Trumpova administratíva v nej hovorí úplne otvorene: „America First znamená koniec éry, keď Amerika platila za bezpečnosť celého sveta. Kto chce našu ochranu, musí si ju zaslúžiť.“
A tu prichádza prekvapenie – Slovensko v tomto dokumente vôbec nevyzerá zle.
Naopak. Strategický dokument Slovensko jasne radí medzi „zdravé národy“ strednej a východnej Európy, s ktorými chcú Američania naďalej rozvíjať spoluprácu a vzťahy vrátane obchodu so zbraňami, spoločných vojenských cvičení, atď. Kým niektoré západoeurópske veľmoci dostávajú od Washingtonu tvrdú kritiku za „freeloaderstvo“, my sme spolu s Poľskom, pobaltskými štátmi či Maďarskom zaradení do kategórie spoľahlivých partnerov. To nie je drobnosť – to je veľký kompliment. Čo to znamená pre nás v praxi?
1. Musíme výrazne pridať na obrane
Dnes dávame na armádu okolo 2 % HDP. Američania očakávajú, že spojenci postupne pôjdu až na 5 % do roku 2035. Pre Slovensko je reálny a zodpovedný cieľ dostať sa v horizonte piatich rokov aspoň na 3–3,5 %. Nie je to príjemné, ale je to investícia do vlastnej bezpečnosti. Strategický dokument je v tomto nekompromisný: kto nebude plniť, nemusí sa automaticky spoliehať na plnú ochranu podľa článku 5.
Bezpečnostná stratégia USA - od Bidena k Trumpovi a k novému definovaniu našich národnoštátnych záujmov - KOMENTÁR
2. Američania sa nesťahujú, len menia úlohu
Chcú, aby sme my Európania prevzali hlavnú zodpovednosť za konvenčnú obranu nášho kontinentu. Oni si sa sústredia na jadrový dáždnik a predovšetkým na Čínu a Indo-Pacifik. Pre nás to znamená príležitosť: silnejšia regionálna spolupráca s Poľskom, Českom či Maďarskom a moderná armáda, ktorá nebude existovať len na papieri.
3. Koniec nekonečnej vojny na Ukrajine
Strategický text jasne hovorí o „rýchlom diplomatickom riešení“, nie o desaťročiach vyčerpávajúcich bojov. Pre nás je to najlepšia možná správa – čím skôr mier za východnou hranicou, tým skôr vyššia stabilita, nižšie ceny energií a menej tlaku na hranice.
4. Podpora suverenity a zdravého rozumu
Amerika otvorene deklaruje, že bude stáť pri tých európskych vládach, ktoré chránia národnú identitu, odmietajú nekontrolovanú migráciu a bránia slobodu slova. Pre väčšinu Slovákov to znie ako potvrdenie toho, čo si myslia už roky.
Záver je jednoduchý: táto stratégia nie je list na rozlúčku s Európou ani so Slovenskom, ale je to výzva k dospelosti. Ak zareagujeme rozumne – zvýšime obranné výdavky, zmodernizujeme armádu aj cez vlastný priemysel a budeme pokračovať v korektnej a vzájomne výhodnej spolupráci s USA – zostaneme medzi „preferovanými“ spojencami. A v chaotickom svete roku 2025 a ďalších nasledujúcich rokov je to obrovská výhoda, ktorú si nemôžeme dovoliť prepásť.
Novej americkej bezpečnostnej stratégie sa netreba obávať. Stačí trocha sebaúcty, jasný plán a ochota konať. Potom sa z amerického „America First“ naozaj môže stať aj naše Slovensko skutočne bezpečným Slovenskom. A to už stojí za to.