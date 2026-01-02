Američan spomína na KHL, ktorá je podľa neho zmanipulovaná. Výplatu dostal len on so spoluhráčom

Bývalý hokejový obranca Chris Wideman, ktorý má bohaté skúsenosti z NHL, odhalil nezvyčajné informácie o ruskej nadnárodnej KHL.
V podcaste Ice Guardians tvrdil, že nie je čistá a spravodlivá. Napríklad SKA Petrohrad, ktorý je považovaný za tím spriaznený s ruským vodcom Vladimírom Putinom, má údajne výhodu.
Aktuálne 35-ročný Wideman, ktorý ukončil kariéru v roku 2023, hral za Torpedo Nižnij Novgorod v sezóne 2020/21. Stal sa dokonca najlepším obrancom súťaže a ročník zakončil bronzovou medailou na majstrovstvách sveta v drese USA.
Kapitán Pitka pred štvrťfinále proti Kanade: Skvelá partia pôjde do toho na sto percent
„Každý tím má niekoľko ruských hráčov, o ktorých ste nikdy nepočuli, ale technicky a šikovnosťou by mohli konkurovať hviezdam NHL,“ povedal bývalý hráč Ottawy, Edmontonu, Floridy a Montrealu.
„KHL je skvelá liga, ale buďme úprimní, je zmanipulovaná. V podstate každý rok hrajú v semifinále tie isté štyri tímy. Nechajú vás hrať v základnej časti, ale akonáhle príde play-off, je v podstate rozhodnuté, kto vyhrá každú sériu,“ povedal Wideman s tým, že obzvlášť ide o SKA Petrohrad, ktorý má podozrivo vysoký počet presilových hier.
Dvorský strelil šiesty gól v sezóne a MacKinnon štvorstý v kariére. Už naháňa Šťastného - VIDEO
Obranca, ktorý odohral takmer 300 zápasov v NHL, zažil v Rusku aj nepríjemné momenty týkajúce sa peňazí.
Tesne pred Vianocami 2020 vedenie klubu Nižnij Novgorod oznámilo, že z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov pozastavuje platy hráčom až do leta.
Widemanovi sa to nepáčilo a išiel situáciu prebrať pri pive so svojím americkým spoluhráčom. „Zobrali sme odvahu a išli priamo za majiteľom. Povedali sme mu, že ak nebudú peniaze, nebudeme hrať. Pozrel sa na nás a povedal: ´Dobre, zaplatím vám dvom, ale nikomu to nehovorte.´ Museli sme mlčať,“ spomínal v podcaste Wideman.