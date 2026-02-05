Alžírčanka Khelifová dodatočne odhalila, čo podstúpila pred zlatou olympiádou v Paríži

Olympijská boxerská šampiónka Imane Khelifová priznala, že pred olympijskými hrami v Paríži 2024 podstúpila hormonálnu liečbu na zníženie hladiny testosterónu. V rozhovore pre francúzsky športový denník L’Équipe zároveň zdôraznila, že nie je „transsexuálna“.
Khelifová získala zlatú medailu v kategórii žien do 66 kg. Potom sa stala predmetom ostrých diskusií o rodovej identite. Dvadsaťšesťročná Alžírčanka uviedla, že podstúpila hormonálnu liečby na zníženie testosterónu na súťažnú úroveň. Potvrdila tiež, že má gen SRY, ktorý sa nachádza na chromozóme Y a je znakom mužskosti.
„Je to prirodzené,“ zdôraznila Khelifová a doplnila, že ju sledujú lekári a ďalší odborníci. Podľa nej bola hladina testosterónu počas kvalifikácie v Dakare znížená dokonca na nulu.
Khelifová sa ocitla v centre kontroverzie podobne ako taiwanská šampiónka Lin Jü-tching a téma vyvolala reakcie aj od bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa a spisovateľky J.K. Rowlingovej. Boxerka však pripomína, že bola vychovaná ako dievča a okolie ju vždy vnímalo ako dievča.
Cieľom Khelifovej je účinkovať aj na olympiáde v Los Angeles 2028. Bude však musieť podstúpiť povinné kontroly rodovej identity, ktoré vyžaduje strešná organizácia Svetový box, uznaná Medzinárodným olympijským výborom (MOV). Vyhlásila, že je na to pripravená.
„Ak budem musieť absolvovať test, nemám s tým problém,“ konštatovala. Už kontaktovala Svetový box a poslala organizácii svoje lekárske správy a výsledky hormonálnych testov, no odpoveď zatiaľ neprichádza.
Khelifová zdôraznila, že na rozhodnutia majú právo lekári a odborníci, každý má podľa nej rôznu genetiku a hladiny hormónov. „Nie som transsexuálna. Môj rozdiel je prirodzený. Toto som ja a nič som na sebe nemenila,“ vysvetlila.
Po parížskych hrách Khelifová neabsolvovala žiadne zápasy, pretože ju Svetový box nezaregistroval na minuloročný turnaj v Holandsku. Dôvodom bola absencia nového chromozómového testu. Oznámila, že čaká na získanie francúzskej profesionálnej boxerskej licencie, čo je podľa nej „logický ďalší krok“. Neznamená to, že sa vzdáva svojej olympijskej kariéry.
„Chcem sa stať prvou osobou v alžírskom športe, ktorá úspešne obháji olympijský titul,“ uzavrela.