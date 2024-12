Alonso priznal, že v posledných štyroch pretekoch nejazdil úplne fit. S vekom to však nemá nič spoločné, tvrdí

Ani nevýkonný monopost či vysoký vek nepripravili španielskeho pretekára Fernanda Alonsa o motiváciu súťažiť v motoristickej formule 1.

O túžbe 43-ročného pilota byť naďalej vo svete F1 svedčí tiež najnovšie priznanie, že v posledných štyroch pretekoch tejto sezóny štartoval zranený.

„Počas štyroch pretekov som súťažil so zranením,“ povedal podľa webu denníka Marca a vzápätí zástupcom médií ukázal svoje rameno. „Vzal som si tabletky na otupenie bolesti a išiel som na to. S vekom to však nemá nič spoločné,“ dodal Alonso po nedeľňajšej Veľkej cene Abú Zabí.

Dostal sa do Top 10

Alonso sa v roku 2024 nedostal ani raz na pódium, pričom najlepšie umiestnenie si vyjazdil na druhých pretekoch sezóny v saudskoarabskej Džidde, kde skončil piaty. Nakoniec sa však v celkovej klasifikácii dostal do Top 10, keď obsadil 9. pozíciu so 70 bodmi. Zdolal dokonca svojho garážového suseda z tímu Aston Martin Lancea Strolla, ktorý bol trinásty s 24 bodmi.

„Bolo to náročné, ale trochu to závisí od iných okolností. Ak máte McLaren, Ferrari alebo Mercedes, je to omnoho ľahšie, pretože auto skrátka ide rýchlo,“ podotkol Alonso.

„Teraz si chceme dať prestávku. Zresetovať všetky ťažkosti, ktorými sme prešli, poznatky aplikovať do vylepšení monopostu a uvidíme, čo prinesie budúci rok,“ skonštatoval dvojnásobný majster sveta v F1.