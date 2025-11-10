Alcaraz je späť na čele rebríčka ATP, medzi ženami naďalej kraľuje Sobolenková

Mužské hodnotenia má viacero zmien v Top 10, ženský rebríček WTA len s jednou zmenou v elitnej desiatke.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Carlos Alcaraz
Španiel Carlos Alcaraz oslavuje po víťazstve nad Fabiom Fogninim z Talianska v zápase prvého kola mužskej dvojhry na tenisovom turnaji Wimbledon v Londýne v pondelok 30. júna 2025. Foto: SITA/AP
Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa po krátkej pauze vrátil na čelo rebríčka ATP, medzi ženami je na čele neohrozene Bieloruska Arina Sobolenková. Kým medzi mužmi nastalo v Top 10 niekoľko posunov, v hodnotení WTA prišlo v elitnej desiatke len k jednej zmene.

Medzi ženami vedie Bieloruska Arina Sobolenková o priepastných 2475 bodov pred druhou Poľkou Igou Swiatekovou. Nasledujú dve Američanky Cori Gauffová a Amanda Anisimovová.

Na piatu priečku sa zo šiestej posunula Kazaška Jelena Rybakinová zásluhou triumfu na podujatí MS WTA Tour v Rijáde, z piatej na šiestu klesla a ďalšia americká hráčka Jessica Pegulová a za ňou je jej krajanka Madison Keyová. Na 8. pozícii je Talianka Jasmine Paoliniová, na deviatej Ruska Mirra Andrejevová a na desiatej jej krajanka Jekaterina Alexandrovová.

Zo Sloveniek je najvyššie Rebecca Šramková na 74. mieste. Viktórii Hrunčákovej patrí 226. post a Renáte Jamrichovej 277. stupienok.

Alcaraz je pred druhým Talianom Jannikom Sinnerom o 1050 bodov. Tretí zostal Nemec Alexander Zverev, na štvrtú priečku sa posunul Srb Novak Djokovič a na piatu Američan Ben Shelton. Šiesty je priebežne ďalší americký tenista Taylor Fritz, siedmy Austrálčan Alex de Minaur, ôsmy Kanaďan Felix Auger-Aliassime, deviaty Talian Lorenzo Musetti a najlepšiu desiatku uzatvára Brit Jack Draper.

Slovenskou jednotkou je Lukáš Klein na 141. mieste, Alex Molčan figuruje na 199. pozícii, Norbert Gombos na 291. priečke, Andrej Martin na 388. a Miloš Karol na 423. stupienku.

Lídrami hodnotení štvorhry sú naďalej Češka Kateřina Siniaková a Brit Lloyd Glasspool. Slovenskou deblovou jednotkou je Tereza Mihalíková na 28. priečke, Rebecca Šramková je na 98. a Katarína Kužmová na 229. pozícii. Medzi mužmi je najlepším Slovákom Miloš Karol na 145. stupienku, nasleduje Lukáš Pokorný na 160. mieste.

