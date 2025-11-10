Alcaraz je späť na čele rebríčka ATP, medzi ženami naďalej kraľuje Sobolenková

Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa po krátkej pauze vrátil na čelo rebríčka ATP, medzi ženami je na čele neohrozene Bieloruska Arina Sobolenková. Kým medzi mužmi nastalo v Top 10 niekoľko posunov, v hodnotení WTA prišlo v elitnej desiatke len k jednej zmene.
Medzi ženami vedie Bieloruska Arina Sobolenková o priepastných 2475 bodov pred druhou Poľkou Igou Swiatekovou. Nasledujú dve Američanky Cori Gauffová a Amanda Anisimovová.
Na piatu priečku sa zo šiestej posunula Kazaška Jelena Rybakinová zásluhou triumfu na podujatí MS WTA Tour v Rijáde, z piatej na šiestu klesla a ďalšia americká hráčka Jessica Pegulová a za ňou je jej krajanka Madison Keyová. Na 8. pozícii je Talianka Jasmine Paoliniová, na deviatej Ruska Mirra Andrejevová a na desiatej jej krajanka Jekaterina Alexandrovová.
Zo Sloveniek je najvyššie Rebecca Šramková na 74. mieste. Viktórii Hrunčákovej patrí 226. post a Renáte Jamrichovej 277. stupienok.
Alcaraz je pred druhým Talianom Jannikom Sinnerom o 1050 bodov. Tretí zostal Nemec Alexander Zverev, na štvrtú priečku sa posunul Srb Novak Djokovič a na piatu Američan Ben Shelton. Šiesty je priebežne ďalší americký tenista Taylor Fritz, siedmy Austrálčan Alex de Minaur, ôsmy Kanaďan Felix Auger-Aliassime, deviaty Talian Lorenzo Musetti a najlepšiu desiatku uzatvára Brit Jack Draper.
Slovenskou jednotkou je Lukáš Klein na 141. mieste, Alex Molčan figuruje na 199. pozícii, Norbert Gombos na 291. priečke, Andrej Martin na 388. a Miloš Karol na 423. stupienku.
Lídrami hodnotení štvorhry sú naďalej Češka Kateřina Siniaková a Brit Lloyd Glasspool. Slovenskou deblovou jednotkou je Tereza Mihalíková na 28. priečke, Rebecca Šramková je na 98. a Katarína Kužmová na 229. pozícii. Medzi mužmi je najlepším Slovákom Miloš Karol na 145. stupienku, nasleduje Lukáš Pokorný na 160. mieste.