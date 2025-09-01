Aký šofér, taký klamár, vysmieva sa Šimečka šéfovi SIS. V minulosti pritom sám skončil s autom v plote. Tu sú bizarné detaily!

Podľa slov Šimečku si Gašpar „kúpil auto ako nevybúrený tínedžer alebo ako nejaký gangster z deväťdesiatich rokov“.
Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Foto: archívne, SITA/Tomáš Susko
Opozičné Progresívne Slovensko (PS) vyzvalo šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS), aby odstúpil z funkcie v súvislosti s dopravnou nehodou v Nitre, ktorej bol Pavol Gašpar účastníkom. Líder strany Michal Šimečka bol v tejto veci mimoriadne kritický, a to aj napriek tomu, že v minulosti sám skončil „s autom v plote“.

Šéf SIS Pavol Gašpar bol v sobotu (30.8.) účastníkom dopravnej nehody v Nitre na Dobšinského ulici, kde došlo k zrážke dvoch osobných motorových vozidiel. Pri nehode utrpela maloletá osoba ľahké zranenie, ktoré jej následne jednorazovo ošetrili v nemocnici. Polícia oboch účastníkov nehody podrobila dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, v oboch prípadoch bol výsledok negatívny.

Opozícia na čele s Progresívnym Slovenskom takmer okamžite po nehode vyzvala Gašpara na odstúpenie z funkcie. Dôvody sú podľa hnutia viaceré, vrátane podozrenia z porušenia zákonnej povinnosti.

„Objavilo sa podozrenie, že si Pavol Gašpar nesplnil svoju zákonnú povinnosť – športové auto, s ktorým havaroval a zranil maloletú osobu, nemal uvedené v majetkovom priznaní. Na riaditeľa SIS musia platiť tie najprísnejšie kritériá. Pán Gašpar ich nespĺňa ani náhodou,“ vyhlásil líder PS Michal Šimečka.

Kritika a posmešky

„V normálnej vyspelej demokracii by už toto samo o sebe stačilo na rezignáciu šéfa tajnej služby, ale chápem, že na Slovensku ešte nie sme na tejto úrovni politickej kultúry,“ kritizoval Šimečka a neodpustil si ani ďalšie posmešné komentáre na adresu Gašpara.

„Ukázalo sa, že pán Pavol Gašpar jazdí na veľmi drahom, výstrednom športovom aute, čo je opäť nepredstaviteľné pre ktoréhokoľvek šéfa tajnej služby v západnej demokracii. K tajným službám a k ich riaditeľom patrí akási diskrétnosť, profesionalita, nenápadnosť a nie takáto výstrednosť,“ myslí si líder PS.

Podľa slov Šimečku si Gašpar „kúpil auto ako nevybúrený tínedžer alebo ako nejaký gangster z deväťdesiatich rokov“. „Obraz riaditeľa tajnej služby s týmto autom, aj s jeho tetovaním pôsobí ako niekde z nejakej stredoafrickej diktatúry alebo banánovej republiky,“ vyhlásil šéf progresívcov.

Šimečka bez vodičáku nabúral autom do plota

Medzitým na sociálnych sieťach začali kolovať informácie o tom, že v minulosti aj samotný šéf progresívcov Šimečka „skončil s autom v plote“. Stalo sa to ešte v čase, keď bol Šimečka tínedžerom a nemal ešte ani vodičský preukaz.

K volantu ho pustil otec, no mladý Šimečka šoférovanie nezvládol a nabúral do plota. Nepríjemná nehoda s autom mu zobrala chuť šoférovať na dlhých 20 rokov, vodičský preukaz sa preto odhodlal spraviť až ako 36-ročný.

„Mnohým to možno bude pripadať zvláštne, ale chcem sa o to s vami podeliť. Počas koronového leta som si spravil vodičák. Ako 36-ročný,“ napísal Šimečka na sociálnej sieti ešte v auguste 2020. Následne uviedol aj jeden z dôvodov, prečo sa odhodlal spraviť vodičský preukaz až v takom neskorom veku.

„Dávno, ešte keď som bol tínedžer, ma otec na dvore pustil k volantu a ja som s ním skončil takpovediac v plote. Vtedy mi to zobralo chuť šoférovať – na nasledujúcich takmer 20 rokov. Z pamäte som to vytesnil, ale nadlho vo mne zostala iracionálna obava zo šoférovania,“ priznal dlhoročný strach zo šoférovania líder progresívcov.

