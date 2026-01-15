Aktivisti našli známky pracovného vykorisťovania v továrni na bábiky Labubu

Pracovníci boli nútení pracovať nadčas a bez dovolenky.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
Macy's Thanksgiving Day Parade
Vozidlo Labubu z Pop Martu sa presúva po Šiestej avenue počas sprievodu Macy's na Deň vďakyvzdania vo štvrtok 27. novembra 2025 v New Yorku. Foto: SITA/AP
Americká ľudskoprávna organizácia China Labor Watch uviedla, že v čínskej továrni, ktorá vyrába obľúbené bábiky Labubu pre Pop Mart, našla známky pracovného vykorisťovania. Referuje o tom spravodajský web BBC.

Vyšetrovanie organizácie China Labor Watch zistilo, že jeden z dodávateľov spoločnosti Pop Mart nútil pracovníkov pracovať nadmerné množstvo nadčasov, používal vágne alebo neúplné pracovné zmluvy a neposkytoval platené voľno.

Žiadne prípady detskej práce

Dotyčná spoločnosť je Shunjia Toys Co Ltd, ktorá sa nachádza v provincii Guangdong v južnej Číne. Správa CLW uvádza, že je jedným z hlavných výrobných závodov pre hračky Pop Mart a zamestnáva viac ako 4 500 zamestnancov.

Ľudskoprávni aktivisti uviedli, že vykonali 51 osobných rozhovorov s pracovníkmi továrne, počas ktorých preberali pracovné podmienky, zmluvné postupy a bezpečnosť pri práci. Medzi identifikovanými problémami boli nelegálne nadčasy a nedostatok riadneho školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochranných prostriedkov.

CLW poznamenala, že v podniku neboli zaznamenané žiadne prípady detskej práce, ale v továrni pracovali 16-roční pracovníci, ktorí boli vystavení rovnakým podmienkam ako dospelí, bez dodatočných záruk stanovených čínskym právom.

Výzva na okamžité opatrenia

Organizácia China Labor Watch vyzvala spoločnosť Pop Mart, aby prijala „okamžité opatrenia“ na riešenie porušení dodávateľského reťazca, kompenzovala straty pracovníkom a zabezpečila súlad výroby s čínskymi pracovnými zákonmi a medzinárodnými normami.

Spoločnosť Pop Mart namiesto toho uviedla, že obvinenia vyšetruje a ak sa informácie potvrdia, bude „dôrazne“ požadovať, aby jej výrobní partneri riešili porušenia.

