Ako vznikal výnimočný česko-slovenský film Dve slová ako kľúč?

Do kín práve prichádza nový česko-slovenský film Dve slová ako kľúč, ktorý je v mnohých ohľadoch výnimočný a určite stojí nielen za pozornosť, ale aj za návštevu kina. Ide o voľné pokračovanie filmu Úsmevy smutných mužov, ktoré rovnako ako spomenutá snímka vzniklo podľa knihy Josefa Formánka a v réžii Dana Svátka. Vo filme Dve slová ako kľúč sa vracajú aj postavy, ktoré v Úsmevoch smutných mužov stvárnili David Švehlík, Ivan Fraňek a Jaroslav Dušek.

„Nemal by som to hovoriť, keďže je to podľa mojej knihy, ale Dan Svátek natočil naozaj krásny film. Je to nádherný sled obrazov z celého sveta,“ povedal spisovateľ Josef Formánek počas prezentácie filmu na festivale v Karlových Varoch.

Film sa natáčal doslova po celom svete a popri talentovaných českých hercoch v ňom účinkujú aj medzinárodné hviezdy ako Pierre Richard či Daniel Olbrychski. Atraktívne herecké obsadenie dopĺňa slovenská herečka Jana Nagyová, predstaviteľka legendárnej princeznej Arabely, ktorá sa na filmové plátna vrátila len minulý rok po dlhej prestávke.

„Je to film, ktorý sa vám zaryje do srdca. Zlé je, že si pri tom dosť poplačete. Ale nie preto, že by to bolo smutné, ale preto, lebo je to také silné. Nič podobné u nás už dlho nevzniklo, možno nikdy predtým,“ opísal snímku Dve slová ako kľúč Jaroslav Dušek.

Foto: Bontonfilm

Kamaráti

Spisovateľ Josef Formánek a režisér Dan Svátek sa spoznali pred viac ako desiatimi rokmi. Považujú sa za blízkych priateľov a z ich priateľstva vznikli dva filmy. „Pracovali sme na filme Úsmevy smutných mužov a následne sme spoločne silne prežívali jeho úspech. Josef mi potom povedal, že píše niečo, čo je ešte filmovejšie. A Dve slová ako kľúč také svojím rozsahom a komponovaním príbehov naozaj boli. Je to môj obľúbený štýl, mám rád dejové línie, ktoré sa prelínajú,“ hovorí režisér Dan Svátek.

Na nakrúcaní filmu Dve slová ako kľúč sa podieľal aj samotný Josef Formánek, čo u autora predlohy nebýva zvykom. „Bol s nami dosť často a musím povedať, že ma svojou prítomnosťou nabíjal. Nemal vôbec potrebu radiť hercom, ako majú hrať, alebo určovať, aký má byť záber kamery. Tým, že bol na mieste, všetko bolo autentickejšie a mne to dodávalo silu,“ prezradil režisér.

Foto: Bontonfilm

Po celom svete

Film Dve slová ako kľúč sa nakrúcal po celom svete. Okrem Českej republiky štáb natáčal aj vo Francúzsku, v Dánsku, Indii, Himalájach, New Yorku, Japonsku a na indonézskom ostrove Siberut. „Cestovali sme s malým štábom, napríklad na indonézsky ostrov Siberut sme išli len s ôsmimi ľuďmi. Často sme si pomohli priamo na mieste a štáb sme dopĺňali miestnymi filmármi. Najväčší štáb sme mali v Indii, kde sú vďaka náročným bollywoodskym projektom zvyknutí pracovať s mnohými ľuďmi,“ spomína Dan Svátek na náročné zahraničné nakrúcanie.

Jedna z dejových línií filmu zachytáva japonského biznismena, ktorý sa chce zmieriť so svojou dospelou dcérou. Obidvaja vyrážajú na spoločnú cestu naprieč Indiou do Himalájí. „Japonskí herci Yuki Iwasaki a Gen Sato sa pre film naozaj veľmi obetovali. Natáčanie ich príbehu bolo asi najnáročnejšie zo všetkých, pre oboch to znamenalo desiatky hodín cestovania, či už lietadlom, autom, ale často aj pešo. Ich prístup bol pre nás skutočným požehnaním,“ vyznal sa režisér.

Zahraničné hviezdy

Herecké obsadenie „zdobia“ dve legendy európskej kinematografie, Daniel Olbrychski a Pierre Richard.

„Niekto píše hercom scenáre na telo, ja som si časť hereckého osadenstva vysníval už pri čítaní knihy. Napríklad Daniela Olbrychského som si v jeho úlohe predstavoval, už keď som čítal knihu Josefa Formánka. V jeho prípade to bolo celkom jednoduché. Súhlasil. Bojovali sme iba s jeho pracovným kalendárom a našimi termínmi, ale nakoniec to vyšlo,“ neskrýva radosť z hereckého obsadenia Dan Svátek.

Dostať do filmu Pierra Richarda bolo podstatne náročnejšie. „Dan napísal Pierrovi list a on mu zdvorilo odpovedal, že je už starý, a Dan mu opäť napísal, že Pierrova práca rozjasňovala jeho temné roky mladosti a že by sme sa veľmi tešili, keby úlohu prijal. A na ten srdcervúci list Pierre Richard odpísal, že do toho teda pôjde,“ prezradil spisovateľ Josef Formánek.

Slávny francúzsky herec sa síce nechal presvedčiť, ale nemal na českých filmárov čas, pretože v tom istom čase nakrúcal aj historický film Jeanne du Barry s Johnnym Deppom. Dan Svátek so svojím štábom preto Richarda na niekoľko dní doslova ukradli a natočili s ním potrebné scény. „Nakoniec sme sa tento rok stretli v Cannes, kde sme predstavovali Dve slová ako kľúč a Jeanne du Barry tam mala premiéru a bola otváracím filmom festivalu,“ opisuje Dan Svátek neuveriteľné zážitky, spojené s nakrúcaním filmu Dve slová ako kľúč.

Dan Svátek sa však medzi zahraničné hviezdy nebojí zaradiť ani českého herca Ivana Franěka. V domácom prostredí menej známy herec natáča predovšetkým v zahraničí. Naposledy sa predstavil vo francúzskom veľkofilme Traja mušketieri: D’Artagnan, ale hral aj v oscarovej Veľkej nádhere Paola Sorrentina, vo Vojne policajtov po boku Gerarda Depardieua či v Anne Luca Bessona.

Foto: Bontonfilm

Najsilnejší zážitok – Siberut

Časť príbehu a filmu sa odohráva v Indonézii na ostrove Siberut, ktorý sa nachádza v Indickom oceáne 150 kilometrov od Sumatry. Práve na tento ostrov sa spolu vydávajú postavy Davida Švehlíka a Ivana Franěka. Spisovateľ Josef Formánek tam strávil veľa času a na tomto mieste sa odohráva aj jeho úplne prvá kniha. Napriek dlhoročnému priateľstvu s príslušníkmi domorodého kmeňa Mentavajcov, ktorí si dodnes zaobstarávajú potravu lukmi a šípmi ako pred tisíckami rokov, má pred ostrovom a jeho kultúrou veľký rešpekt.

„Nikdy tam nebudem doma, vždy tam budem cudzincom, ale je to druhé miesto na svete, kde sa cítim doma,“ hovorí Josef Formánek.

Filmári chceli začať nakrúcanie práve na Siberute, ale museli zmeniť svoje plány a nakoniec tam natáčanie ukončili. Herci sa spolu s malým štábom vybrali priamo na miesta v džungli, ktoré Josef Formánek opisuje vo svojich knihách. Z autora knižnej predlohy sa stal sprievodca a prekladateľ. „Josef nás zobral priamo na miesta, kde vznikali jeho dychberúce knihy, ku kmeňom v džungli, u ktorých žil. Stal sa prostredníkom medzi dvoma svetmi a jeho knihy nám zrazu ožili pred očami,“ spomína na exotické nakrúcanie Dan Svátek.

Filmári bývali priamo v džungli ďaleko od civilizácie, spali spolu s domorodými Mentavajcami na podlahe v drevených chatrčiach a museli sa vysporiadať s horúčavou, vlhkosťou a komármi v tropickom prostredí. „Máme nespočetné množstvo zážitkov, bolo to skutočné dobrodružstvo,“ hovorí režisér. „Josef nás strašil tridsiatimi druhmi jedovatých hadov. Na záchod sme chodili do džungle, ako inak, a s vedomím jedovatých hadov to nebolo vždy príjemné. Ale nakoniec sa z nás stali ostrieľaní chlapi a chodili sme aj v noci,“ dodáva Dan Svátek.

Vďaka Formánkovej znalosti jazyka domorodcov sa na nakrúcaní mohli podieľať aj príslušníci miestneho kmeňa. „Raz sme natáčali scénu, v ktorej sa postavy Davida a Ivana zúčastnia lovu. Mentavajci lovia s lukmi a otrávenými šípmi. Výrazne som gestikuloval a kameraman Kuba Šimůnek len sucho prehodil, či by nebolo lepšie vymeniť šíp s otráveným hrotom za drevený. Po chvíli som, samozrejme, o hrot šípu zavadil rukou. ,Tak a teraz by ti zostala tak minúta života, možno dve,‘ povedal na to pokojne Josef,“ uzatvára Svátek.

Na svoju výpravu na Siberut si v rozhovore pre časopis Reportér zaspomínal aj David Švehlík. „Brodili sme sa cez potoky, šliapali s nákladom na chrbte po kopcoch, vegetácia je tam mimoriadne bohatá a teoreticky sme vedeli, že si musíme dávať pozor, aby sme sa napríklad nedotkli jedovatého pavúka. Mal som pocit, že prvýkrát v živote zažívam niečo ako divočinu,“ vyznal sa populárny český herec. „Hoci, Josef Formánek ma vyviedol z omylu s tým, že ide len o sekundárny prales, pričom ten primárny býva hlbší,“ dodal s úsmevom David Švehlík.

Foto: Bontonfilm

