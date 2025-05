Ako v pralese. Štyria futbalisti boli vylúčení, jeden priviedol rozhodcu k slzám, duel sa napokon nedohral

Víkendový futbalový zápas v Česku medzi Novosedlicami a Baníkom Ohníč v okrese Teplice sa skončil po štyroch vylúčeniach a za stavu 5:2 pre hostí.

Dokonca došlo aj na slzy čiarového rozhodcu. Zápis, ktorý napísal hlavný arbiter Jiří Rak, je akoby román. Informoval o tom web idnes.cz.

Nemali hráčov na striedanie

Rak zápas predčasne ukončil v 49. minúte, keď pre zranenie kolena odstúpil domáci kapitán. Novosedlice už nemali koho striedať, keďže štyria hráči už šli predčasne pod sprchy, čím ich počet klesol pod potrebných sedem.

V závere prvého polčasu odišiel z ihriska za stavu 1:3 futbalista po dvoch žltých kartách za slová voči rozhodcom, podľa zápisu však nie hanlivé.

„Po udelení červenej karty hráč opustil hraciu plochu a už sa nezapojil do ďalších nechutných aktivít ostatných domácich hráčov,“ uviedlo sa v zápise.

Hanlivé slová

Minútu pred koncom úvodného dejstva zvýšili hostia na 4:1, pričom novosedlickí hráči už šomrali pre predtým odvolaný pokutový kop.

Rak tak vylúčil agresívnu trojicu domácich futbalistov. Jeden z nich zakričal: „To nie je možné, čo to tu pískate!“

Podľa správy následne priviedol asistenta rozhodcu k slzám. Z jeho úst mali padať hanlivé, urážlivé a ponižujúce výroky a tiež zabránil arbitrovi opustiť hraciu plochu.

Množstvo vulgarizmov

„Začal vykrikovať, že sme m*dky, rozhodcovské kur*y a komentoval situáciu ohľadom nariadenia pokutového kopu v prospech domácich slovami: ´Čo sa ten buz*rant na postrannej čiare do toho serie,“ píše sa ďalej v zápise.

„Pred šatňou rozhodcov začal zúrivo kričať a asistenta rozhodcu celá situácia veľmi rozrušila, čo ho rozplakalo a nebol schopný nastúpiť na druhý polčas. Preto sa jeho začiatok oneskoril o 10 minút,“ opisoval Rak.

„Začal na mňa kričať, že som mrdka a že mi jednu napáli,“ vyjadril sa s tým, že futbalista sa k nemu rozbehol v snahe napadnúť ho, ale spoluhráči mu v tom zabránili.

Vysoké tresty

Aj po udelení červenej karty sa naňho oboril, pričom nadával aj asistentovi rozhodcu: „Ty kun*a, čo sa serieš do penalty“.

Rozplakal ho, hoci má 51 rokov. „Je na zváženie, či je hráč vo svojom mladom veku schopný kontrolovať svoje správanie a či by nebolo vhodné vyhľadať odbornú pomoc psychoterapeuta, keďže to nebol jeho prvý takýto prípad.“

Kapitán domácich o incidente povedal, že potýčku vyprovokovalo aj to, čo povedal rozhodca, ale to sa nikde nespomína. „Zostalo to medzi mnou a rozhodcom, vyriešili sme si to osobne a potom telefonicky. Očakávam, že tresty budú vysoké, nadštandardné.“

Došlo aj na chválu

Správa o zápase má 11-tisíc znakov. Spomína sa v nej aj strkanie od fanúšičky či zásah do nohy menším kameňom od diváka, ktorý sa zaobišiel bez zranenia.

Vtedy chcel rozhodca duel ukončiť, ale povedal, že sa cítil psychicky v poriadku a rozhodol sa pokračovať. Sťažoval sa aj na nedostatočnú usporiadateľskú službu, čo problémy ešte zhoršilo.

Napokon však Rak pochválil niektorých futbalistov: „Hráč za mnou po stretnutí prišiel, aby sa ospravedlnil za seba aj za svoj tím. A chcel by som sa poďakovať domácemu kapitánovi za férový prístup k celej udalosti, ochotu pomôcť rozhodcovskému tímu, hoci aj z jeho strany bola zjavná frustrácia zo správania sa jeho tímu.“

Disciplinárna komisia zrejme bude udeľovať prísne tresty.