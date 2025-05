Chelsea po triumfe v Konferenčnej lige mieri vyššie, Maresca verí v nový víťazný impulz

Anglický futbalový klub FC Chelsea síce nechcel hrať v Konferenčnej lige, no triumf v stredajšom finále v poľskom Vroclave môže byť pre organizáciu zo Stamford Bridge zlomovým bodom. Londýnsky tím, ktorý v ostatných rokoch stratil víťazné návyky, zdolal vo finále španielske mužstvo Betis Sevilla 4:1, keď po nevýraznom prvom polčase zabral a otočil vývoj zápasu.

Tréner „The Blues“ Enzo Maresca rozhodol o osude finále striedaniami, no kľúčovým mužom bol Cole Palmer. Pripravil prvé dva góly anglického tímu pre Enza Fernándeza a Nicolasa Jacksona. Jadon Sancho zvýšil na 3:1 a Moises Caicedo v nadstavenom čase spečatil prvú trofej Chelsea od príchodu nových majiteľov Todda Boehlyho a Clearlake Capital v máji 2022.

Viac ako miliarda do talentov

Za ostatné tri roky investovali vlastníci do mladých talentov viac ako miliardu libier, no až doteraz sa to neodrazilo na úspechoch. Chelsea bola od začiatku jasným favoritom tretej najprestížnejšej európskej súťaže, čo umožnilo Marescovi nasadzovať aj mladých a menej vyťažených hráčov. V skupinovej fáze suverénne prešla cez tímy ako Noah, Astana či Shamrock Rovers.

Maresca pred finále zdôraznil hráčom dôležitosť Konferenčnej ligy. V budúcej sezóne ich už však nebude musieť presviedčať, keďže Chelsea sa vďaka štvrtému miestu v Premier League 2024/2025 vracia do Ligy majstrov. „Dúfam, že to bude odrazový mostík k budovaniu víťaznej mentality. Potrebujete vyhrávať zápasy, potrebujete vyhrávať súťaže. Trofej, ktorú sme dnes získali, nás určite posunie vpred,“ povedal Maresca.

Desať dní na regeneráciu

Taliansky tréner zažil v prvej sezóne na Stamford Bridge výkyvy, no tím sa v závere ročníka zomkol a vybojoval si miestenku do Ligy majstrov. „Určite sme sa od začiatku veľmi zlepšili. Začali sme vyhrávať aj škaredé zápasy, čo je pri mladom kádri náročné,“ dodal Maresca. Chelsea mala v tejto sezóne najmladšiu základnú jedenástku v histórii Premier League.

Pod vedením Romana Abramoviča bol klub zvyknutý na trofeje, no až teraz sa pod novým vedením dočkal prvej. Ďalšou výzvou budú majstrovstvá sveta klubov v USA, na ktoré sa Chelsea kvalifikovala ako víťaz Ligy majstrov 2020/2021. „Teraz máme 10 dní voľna na regeneráciu, potom začneme MS klubov. Cieľom je ísť zápas po zápase, krok za krokom,“ zakončil Maresca.