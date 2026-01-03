Po zadržaní Madura budú môcť podľa Trumpa do Venezuely vstúpiť americké ropné spoločnosti

Americký prezident Donald Trump v sobotu vyhlásil, že Spojené štáty budú „riadiť“ Venezuelu, kým v tejto krajine nebude možné uskutočniť politickú transformáciu.
Šéf Bieleho domu to povedal po „veľkolepej“ vojenskej operácii amerických špeciálnych síl, ktorej cieľom bolo zadržať venezuelského lídra Nicolása Madura a jeho manželku Ciliu Floresovú. Tá podľa viacerých zdrojov stála na čele venezuelského obchodu s drogami.
Maduro a jeho manželka čelia v USA obvineniam z viacerých trestných činov vrátane obchodovania s omamnými látkami či sprisahania proti Spojeným štátom.
Nemá rešpekt
„Budeme túto krajinu riadiť, kým nebudeme môcť uskutočniť bezpečnú, riadnu a rozumnú transformáciu,“ povedal Trump na tlačovej konferencii a dodal, že americké sily sú pripravené vykonať druhú, „oveľa väčšiu“ vlnu útokov, ak to bude potrebné.
Na otázku, či by Madura na čele Venezuely nemohla dočasne nahradiť líderka opozície a nositeľka Nobelovej ceny za mier María Corina Machadová, šéf americkej administratívy povedal, že by to pre ňu bolo ťažké.
„Myslím si, že by pre ňu bolo veľmi ťažké byť líderkou. Nemá podporu ani rešpekt v krajine,“ nechal sa počuť Trump.
Idú po rope
Trump tiež vyhlásil, že po vojenskej operácii USA s cieľom zajať venezuelského lídra povolí americkým ropným spoločnostiam vstúpiť do Venezuely a využiť jej obrovské zásoby ropy.
Americké sily zadržali venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku
„Naše veľmi veľké americké ropné spoločnosti, najväčšie na svete, vstúpia do krajiny, minú miliardy dolárov, opravia ťažko poškodenú infraštruktúru, ropnú infraštruktúru, a začnú zarábať pre krajinu peniaze,“ povedal Trump na tlačovej konferencii vo svojom sídle Mar-a-Lago na Floride.
Mali by sa mať na pozore
Trump v súvislosti so svojím protidrogovým ťažením nezabudol spomenúť ani kolumbijského prezidenta Gustava Petra, ktorý by si podľa neho tiež mal „dávať pozor“.
„Vyrába kokaín a oni ho posielajú do Spojených štátov, takže si musí dávať pozor,“ povedal americký prezident. Jeho minister zahraničných vecí Marco Rubio na tej istej tlačovej konferencii vyhlásil, že „na pozore by sa mala mať aj Kuba“.
Maduro v putách
Trump ešte pred tlačovou konferenciou zverejnil fotografiu zadržaného venezuelského lídra na palube vrtuľníkovej výsadkovej lode Iwo Jima so zaviazanými očami a putami na rukách.
„Nicolás Maduro na palube USS Iwo Jima,“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social spolu s fotografiou, na ktorej je Maduro niekoľko hodín po tom, čo ho uniesli americké armádne špeciálne jednotky Delta Force.