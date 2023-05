Ako spoznať kvalitné sushi a v ktorých bratislavských podnikoch vám ho pripravia na jednotku?

Iba malé percento ľudí po ochutnaní sushi nepodľahne jeho chuti. Obľubujete ho aj vy? V tomto článku sa dozviete, ako spoznať kvalitné sushi a prinášame vám aj pár tipov na skvelé bratislavské sushi bary.

Tak ako Taliani považujú pizzu za formu umenia, Japonci to tak majú so sushi. V Japonsku navyše patrí k najobľúbenejším jedlám. Jeho príprava sa rokmi zdokonaľovala no podstatné ingrediencie sa za stáročia nemenili.

Ryža, ryba, morské plody. Všetko nasvedčuje tomu, že pôvodne sa sushi objavilo sedemsto rokov pred naším letopočtom. V tom čase skvasenú ryžu využívali pri fermentácii rýb.

Predpokladá sa, že sushi (v podobe akej ho poznáme dnes) sa datuje do začiatku 19. storočia. Morské plody, ktoré sa ručne ukladajú na lisovanú octovú ryžu sa stalo pre japoncov rýchlym občerstvením. Dnes ho povýšili na vyšší stupeň gastronomického zážitku. Čo je však pri sushi najdôležitejšie?

Kvalita ryby

Prečo je chuť sushi tak skvelá? Jedným z hlavných faktorov je čerstvosť rýb. Rovnako je to s morskými plodmi. Dôležité je aj to, odkiaľ sa mäso z ryby vyrezáva. Rôzne časti tej istej ryby, môžu byť mastnejšie a majú inú chuť ako zvyšok. Do úvahy sa berie aj hrúbka plátku, teplota ryby a dokonca aj spôsob konzumácie.

Akosť ryže

Ďalšou zložkou sushi je ryža. Jej príprava vie zásadne zmeniť chuť tejto delikatesy. Dokonalá konzistencia pri sushi nigiri má byť pevná, ale nie príliš hutná. Spôsob, akým sa ryža tvaruje a formuje je najdôležitejší. Práve ten dodáva sushi tú správnu kompaktnosť.

Miesto

Nech to znie ako akokoľvek, dôležitým faktorom pri konzumácii sushi je aj výber miesta. Výber medzi sedením pri barovom pulte alebo pri stole môže ovplyvniť chuť jedla. Je to preto, že teplota sa mení v krátkom čase, ktorý je dôležitý na podávanie sushi. Vraj by sa malo jesť do 15 sekúnd od prípravy, inak sa jeho chuť mení.

Foto: Freepik

V ktorých bratislavských reštauráciách vám pripravia to najlepšie sushi?

Do pozornosti treba dať Restaurant Kazumi, ktoré získalo ocenenie Gurmán Award 2022, čím sa tento podnik zaradil medzi najlepšie slovenské reštaurácie. Ďalej odporúčame ochutnať sushi z Geisha Sushi Baru, ktorý spája kulinárske umenie s výberom tých najčerstvejších surovín. A ak máte chuť na autentický gurmánsky zážitok priamo od šéfkuchára s 30-ročnou praxou, ochutnajte sushi z Wabi Sabi Japanese Restaurant.

